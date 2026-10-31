“La nostra visione di Cosenza”, Fratelli d’Italia boccia l’amministrazione Caruso e rilancia Spadafora sindaco

Le criticità della città, le esigenze dei cittadini e le prospettive per il futuro. Si è svolto ieri, venerdì 30 ottobre, nella sede di Fratelli d’Italia in via Nicola Parisio, l’incontro “La nostra visione di Cosenza”, promosso dal coordinatore comunale Sergio Strazzulli. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra iscritti, simpatizzanti, dirigenti ed eletti del partito, con l’obiettivo di analizzare le principali problematiche di Cosenza e raccogliere proposte per la costruzione di un programma amministrativo concreto e ambizioso.

Ad aprire i lavori è stato Sergio Strazzulli, che ha avviato il confronto sulle prospettive della città e sulle priorità da affrontare. Sono quindi intervenuti Nicola Caruso, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, il consigliere regionale Luciana De Francesco, il consigliere comunale Giuseppe D’Ippolito e Francesco Spadafora, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo dei Bruzi.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi nodi irrisolti della vita cittadina, dalla sicurezza urbana, con la proposta di reintrodurre la figura del poliziotto di quartiere, alla situazione delle autolinee, fino alle condizioni del centro storico e del centro città. È emersa una forte preoccupazione per il degrado di diverse aree urbane, la carenza di decoro e la necessità di rendere gli spazi pubblici più sicuri e vivibili.

Un quadro che, per Fratelli d’Italia, evidenzia i limiti e il fallimento dell’amministrazione guidata da Franz Caruso, che non è riuscita a imprimere alla città il cambio di passo atteso. Cosenza ha bisogno di risposte concrete, di una programmazione efficace e di interventi capaci di superare le criticità che cittadini e attività commerciali vivono quotidianamente.

Da qui la necessità di una strategia organica di riqualificazione e rigenerazione urbana, che punti al recupero delle aree trascurate, al miglioramento dell’illuminazione e della manutenzione, al rafforzamento della sicurezza e alla valorizzazione degli spazi pubblici. Un progetto che deve accompagnarsi a servizi più efficienti, sostegno alle attività economiche e nuove opportunità per i giovani.

Sul piano politico, Fratelli d’Italia ha già proposto Francesco Spadafora al tavolo del centrodestra come proprio candidato sindaco. Una scelta che punta a valorizzare l’esperienza maturata in Consiglio comunale e a contribuire alla costruzione di un’alternativa credibile all’attuale amministrazione, attraverso il confronto con gli alleati e la definizione di un programma condiviso.

L’incontro ha rappresentato un’occasione concreta per mettere a fuoco problemi e possibili soluzioni, avviando un lavoro programmatico che il partito intende proseguire sul territorio.

L’obiettivo è costruire una proposta amministrativa all’altezza delle aspettative dei cosentini, capace di superare le criticità attuali e di garantire alla città maggiore sicurezza, decoro, servizi efficienti e nuove prospettive di sviluppo.