La Lazio vince ancora, è prima in Serie A! 2-1 al Parma, +4 sui cugini della Roma ed ennesima notte da sogno

Vince, vince e ancora vince. La Lazio non si ferma più ed è in testa alla classifica in attesa dell’Inter. Ennesima notte da sogno per la squadra di Gattuso e Lotito, che stacca anche i cugini della Roma (+4), fermati sul pari dal Napoli nel pomeriggio. 2-1 al Parma di Gilardino nell’anticipo del sabato. Confermato il record in Serie A: con 22 punti in otto partite, frutto di sette vittorie e un pareggio, è la migliore partenza della Lazio nella sua lunghissima storia.

All’Olimpico le emozioni sono tutte nella ripresa, dopo un primo tempo a reti bianche e un gol annullato ai locali nel primo tempo. L’uno-due biancoceleste è letale e devastante: Taylor al 51′, autogol di Diego Carlos al 58′, all’ora di gioco è 2-0. Solo nel finale, nel recupero, una rete di Lontani permette ai ducali di accorciare le distanze, ma è troppo tardi. La Lazio vince la sua ennesima gara del suo avvio quasi perfetto, un inizio di campionato inaspettato – considerando l’ambiente e la tifoseria – ma ampiamente meritato, che consente a Lotito e Gattuso, per motivi diversi, di prendersi le rispettive rivincite. Senza alcun limite, senza grandi pensieri e senza porsi obiettivi troppo a lungo termine. Oggi la Lazio è lì, da sola, e lotta per lo Scudetto.