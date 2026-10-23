La Grande Via dell’Aspromonte: nasce una nuova classica del trail | INFO

Un nuovo trail nell’Aspromonte, per tenere viva la sua passione per lo sport outdoor e continuare a promuovere questa bellissima terra. Proprio nei giorni nei quali viene annunciata la fine della lunga avventura dell’Aspromarathon di MTB, arrivata fino a ospitare la rassegna tricolore, nasce La Grande Via dell’Aspromonte, che il prossimo 1 novembre porterà gli appassionati della corsa a piedi offroad ad affrontare due percorsi diversi nel cuore del Parco Nazionale.

La Grande Via dell’Aspromonte nasce con grandi ambizioni e vuole coinvolgere gli specialisti del trail di ogni regione italiana, portandoli a correre su antiche mulattiere, sorgenti e montagne che stanno diventando sempre più un riferimento turistico per tutta la Calabria e non solo. Lo sport, nella sua pur importante valenza agonistica, è in questo caso un pretesto per valorizzare una terra che si presta in maniera speciale alla sua scoperta, regalando scorci che lasciano interdetti per la loro bellezza. Si gareggia in un particolare spicchio dell’Aspromonte, lo Zomaro, che l’organizzatore Agostino Giovinazzo definisce “un territorio autentico, ricco di storia, biodiversità e tradizioni. Il nostro obiettivo è fare in modo che questo patrimonio venga conosciuto attraverso esperienze capaci di lasciare un ricordo profondo. Lo sport rappresenta il punto di partenza, ma il vero protagonista è il territorio“.

Giovinazzo si è appoggiato alla competenza organizzativa di Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi, che hanno saputo portare la Sila3Vette a una fama planetaria nel mondo dei raid sportivi dedicati a corsa a piedi e ciclismo e che tornerà nel prossimo febbraio. Intanto il 1 novembre si gareggerà su due tracciati per trailer: l’Epic di 40 km per 1.700 metri e l’Origins di 10 km per 500 metri di dislivello.

L’appuntamento sarà al Resort Uliveto Principessa che metterà a disposizione tutti i servizi e potrà anche ospitare i concorrenti a prezzi speciali. La partenza verrà data alle ore 8:00 dalla Villetta Comunale di Cittanova. Ancora aperte le iscrizioni a costi davvero concorrenziali, per lanciare l’evento alla grande: 40 euro per il lungo e 20 per il medio. Un’occasione davvero da non perdere per vivere una festa d’Ognissanti lasciandosi sorprendere da una porzione d’Italia davvero unica…