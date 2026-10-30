La Fondazione “Antonino Scopelliti” indice la 1ª edizione del Premio Letterario “Antonino Scopelliti”: come partecipare

La Fondazione Antonino Scopelliti indìce, a livello nazionale, la I edizione del Premio Letterario “Antonino Scopelliti”, dedicato alla memoria del magistrato calabrese, sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, ucciso dalle mafie nel 1991. L’iniziativa si inserisce nel solco dell’impegno della Fondazione, che opera su tutto il territorio nazionale per combattere e prevenire i danni sociali causati dalla criminalità organizzata, sensibilizzare sui temi della cultura, della legalità e della cittadinanza attiva e sostenere i giovani nella ricerca di occupazione.

Il Premio è rivolto a opere edite di narrativa, saggistica e poesia in lingua italiana, pubblicate nel periodo compreso tra gennaio 2023 e la data di divulgazione del bando. Si precisa che non sono previsti vincoli tematici né a richiesta attinenza con i temi riguardanti la legalità. La fondazione vuole offrire agli autori uno spazio di espressione aperto, nel pieno rispetto della libertà creatività e della pluralità di idee, sensibilità e linguaggi che caratterizzano la produzione letteraria moderna.

Per ciascuna categoria è previsto un riconoscimento in denaro al primo classificato. La giuria si riserva inoltre la possibilità di assegnare una menzione speciale per ogni categoria alle opere di particolare interesse artistico che, pur non risultando vincitrici, siano ritenute idonee.

Le opere saranno esaminate da una giuria composta da cinque membri tra personalità del mondo letterario, accademico e giornalistico, presieduta da Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Antonino Scopelliti.

I giurati, dopo la valutazione delle opere, esprimeranno

un giudizio insindacabile e inappellabile. “Abbiamo voluto fortemente il Premio Letterario come impegno ulteriore del percorso della Fondazione per promuovere la cultura della legalità – ha chiarito la presidente Scopelliti – Attraverso la forza della scrittura e delle storie, vogliamo coinvolgere autori e lettori in una riflessione che rispecchi valori costruttivi, impegno, libertà. Il Premio letterario va ad affiancare i concorsi nazionali, le borse di studio e i riconoscimenti che portiamo avanti nel nome di mio padre. L’obiettivo è sempre quello di rendere la memoria un messaggio vivo, che sia capace di parlare alle nuove generazioni e di ispirare scelte consapevoli“.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione sarà possibile consultare il sito della Fondazione “Antonino Scopelliti” alla pagina: https://www.fondazionescopelliti.com/premio-letterario-antonino-scopelliti/#fl-partecipa.