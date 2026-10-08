La FIPAV compie 80 anni: evento celebrativo all’Università Mediterranea di Reggio Calabria | INFO

La Federazione Italiana Pallavolo nel 2026 compie 80 anni. Un traguardo importante che la FIPAV ha deciso di festeggiare attraverso un percorso di celebrazioni che si articolerà durante l’anno, legando simbolicamente l’Italia attraverso eventi e attività che ripercorreranno la storia della pallavolo italiana. Il Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria aprirà le celebrazioni con un evento in programma LUNEDI’ 12 OTTOBRE ORE 17.00 – Università Mediterranea Dipartimento di Agraria – Aula Seminari Prof. Francesco Saverio Nesci

Nel corso dell’evento, che sarà occasione per rivivere la storia del volley sul territorio, saranno conferiti riconoscimenti a personaggi, che hanno contribuito a diffondere e far crescere la pallavolo nella provincia di Reggio Calabria. In qualità di testimonial dell’evento, sarà presente Bruno Gurnari, in passato atleta e tecnico di livello nazionale.

Personaggi premiati