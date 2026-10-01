La Fiera dello Stretto: domani a Palazzo Zanca la presentazione del nuovo party game dedicato a Messina

Domani, venerdì 2 ottobre, alle ore 10, nella Sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, a Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Tradicity – La Fiera dello Stretto, il nuovo party game culturale ideato per raccontare Messina attraverso un’esperienza di gioco originale e contemporanea. Alla presentazione saranno presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Cultura Enzo Caruso. Il progetto, realizzato dalla startup Tradicity S.r.l.s., fondata nel 2026 da Alessio Zullo e Fabio Bernardo, nasce dalla rilettura in chiave moderna e localizzata del Mercante in Fiera, uno dei giochi di carte più iconici della tradizione italiana. Le dinamiche classiche vengono ampliate e reinterpretate in un’esperienza nella quale cultura, radici, narrazione, fortuna e osservazione si incontrano, sostituendo i soggetti tradizionali con personaggi, luoghi simbolici, tradizioni e sapori della città di Messina.

Tradicity – La Fiera dello Stretto si propone inoltre come un format replicabile e scalabile, con l’obiettivo di portare lo stesso concept in altre città italiane, valorizzandone di volta in volta identità, patrimonio culturale e peculiarità locali. Un progetto che intende offrire anche un’alternativa originale ai tradizionali souvenir e ai giochi genericamente “localizzati”, attraverso un prodotto capace di raccontare il territorio in modo diretto, divertente e partecipativo.