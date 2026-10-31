La Fidelis Andria chiama, la Reggina risponde: 3-3 nella sfida Juniores al Sant’Agata

E’ successo veramente di tutto, nella sfida Juniores andata in scena questo pomeriggio tra Reggina e Fidelis Andria. Ospiti avanti di due gol dopo soli 9 minuti, poi la doppietta di Pitasi ha riportato in parità i ragazzi di mister Ripepi. Al 90′ il nuovo vantaggio pugliese a firma Moschetta, ma la Juniores amaranto è riuscita a trovare l’incredibile e definitivo pari grazie a Curatola, quando il cronometro segnava ormai i 93 minuti di gioco.

Di seguito, il tabellino del match.

REGGINA-FIDELIS ANDRIA 3-3

Marcatori: 5′ pt Magaletti (FA), 9′ pt Di Pietro (FA), 23′ pt e 14′ st Pitasi (R), 45′ st Moschetta (FA), 48′ st Curatola (R).

Reggina: Iarrera, Verteramo, Curatola, Paratore, Violi, Randazzo, Sacco, Arone, Pitasi, Gadaleta, Tavilla (25′ st Polimeni). In panchina: Barranca, Saccà, Leporini, Frisina, Vumbaca, Gattuso, Suraci, Foti. Allenatore: Ripepi.

Fidelis Andria: Frisardi, Ruggiero, Anaclerio (25′ st Lonardelli), Mastrolillo, Magaletti, Longo, Thomakos, Di Pietro (22′ st Moschetta), Cannillo, Amendolagine (20′ st Calabrese), Memeo (1′ st Di Ciaula). In panchina: Mucci, Esposito, De Feudis, Ricci, Amorese. Allenatore: Cavaliere.

Note-Ammoniti: Pitasi (R), Polimeni (R), Magaletti (FA), Di Pietro (FA), Mastrolillo (FA), Thomakos (FA). Angoli: 6-5. Recupero: 1′ pt; 4′ st.