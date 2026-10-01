La Domotek Volley in A2 sbarca su DAZN: come vedere gratis tutte le partite degli amaranto

La stagione 2026/27 della Serie A2 Credem Banca si prepara a vivere una nuova, grande avventura televisiva. Dopo l’esordio vincente della scorsa annata, in cui il secondo campionato nazionale è stato trasmesso integralmente su DAZN, anche per quest’anno è confermata la stessa modalità di fruizione: tutte le gare saranno visibili anche gratuitamente, senza attivare alcun abbonamento. Una notizia che assume un sapore speciale per i tifosi della Domotek Volley Reggio Calabria, pronti a vivere il debutto storico della squadra amaranto in Serie A2. Dopo le emozioni regalate sui canali YouTube di Legavolley nella passata stagione, l’appuntamento si trasferisce sulla piattaforma globale, ampliando ulteriormente la vetrina per il volley calabrese.

La conferma della trasmissione della Serie A2 su DAZN si inserisce in un quadro di crescente attenzione della piattaforma verso il mondo della pallavolo. DAZN trasmetterà anche due gare per turno di SuperLega Credem Banca, con l’aggiunta di una terza partita ogni mese.

Per accedere alle gare della Domotek e di tutte le altre squadre di Serie A2, gli utenti non abbonati dovranno semplicemente collegarsi a dazn.com/home, selezionare uno dei contenuti free disponibili in home page e registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Nessun costo, nessun abbonamento: solo la passione per il volley.

Mentre i riflettori si accendono sulla Supercoppa, a Reggio Calabria prosegue la marcia di avvicinamento al campionato. La Domotek, reduce dal Triplete della scorsa stagione con promozione, Coppa Italia e Supercoppa, si prepara al debutto in Serie A2 fissato per il 18 ottobre in casa del Pineto.

Il roster amaranto si va completando: si attende l’arrivo di Klemen Sen che venerdì sarà in città, reduce dagli impegni con la Nazionale slovena.

L’entusiasmo attorno alla Domotek è alle stelle, alimentato da una tifoseria che la scorsa stagione ha riempito il PalaCalafiore con 7.000 spettatori in occasione della storica promozione. Ora, con la visibilità garantita da DAZN, la squadra amaranto è pronta a farsi conoscere in tutta Italia.