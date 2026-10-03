La Dierre cambia casa, debutto casalingo al Pianeta Viola: oggi c’è la Nova Basket

Prima gara casalinga della stagione e nuova casa per la Dierre, attesa sabato 3 ottobre alle ore 18.30 al nuovo “Pianeta Viola”, con il rettangolo di gioco intitolato a “Massimo Mazzetto”. Per la squadra del presidente Roberto Filianoti sarà un appuntamento importante non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche simbolico, perché inaugurerà di fatto il percorso interno che accompagnerà il club per tutta la stagione. La formazione reggina arriva alla sfida con entusiasmo e fiducia dopo le indicazioni positive emerse nella trasferta di Trapani, uno dei campi più difficili del campionato, dove il gruppo ha mostrato un gioco efficace e aggressivo. L’obiettivo è dare continuità a quel rendimento, ma dall’altra parte ci sarà una Nova Basket che ha già lanciato un segnale chiaro all’esordio.

Dierre pronta al debutto interno nel nuovo Pianeta Viola

La squadra è guidata dall’emergente Dario Lo Storto, tecnico campione in carica dell’Under 19 Gold con Gallarate, e vuole sfruttare l’entusiasmo del nuovo impianto per iniziare nel migliore dei modi il cammino casalingo. Le prestazioni offerte da Marcone, Miljianic, Misolic e dagli altri elementi del roster hanno lasciato sensazioni positive, soprattutto per la qualità del gioco espresso e per la capacità di affrontare con personalità un contesto complesso come quello di Trapani. La Dierre ha mostrato di possedere ritmo, intensità e soluzioni offensive interessanti, elementi che dovranno però trovare conferma contro un avversario che si presenta a Reggio Calabria con ambizioni importanti e con una struttura tecnica costruita per competere ad alto livello.

Nova Basket arriva da una vittoria netta su Marsala

La Nova Basket ha iniziato il proprio campionato con una vittoria larga, imponendosi in casa su Marsala con il punteggio di 89-65. Un risultato che conferma il valore di una squadra tutt’altro che arrendevole. Pur avendo perso giocatori importanti come Golino, il club ha mantenuto elementi di rilievo come Carlo Stella e ha puntato su un gruppo straniero composto da Adam Husták, Karlis Girgensons e Ilija Miladinovic. Da seguire anche Giacomo La Bua, ex Svincolati in B, mentre sotto canestro c’è Luca Panna, scuola Olimpia Milano. De La Cruz rappresenta un’altra variabile importante, così come il giovane Pistoia, arrivato da Catanzaro, che può ritagliarsi spazio nel corso della stagione. A completare il quadro ci sono i confermati Pizzuto e Gentile, chiamati a dare continuità ed esperienza al gruppo.

Per la Dierre si tratta quindi di un banco di prova significativo, utile a misurare la capacità della squadra di confermare quanto di buono fatto vedere nella prima uscita. Il nuovo Pianeta Viola sarà il teatro di una sfida che si preannuncia intensa, con due formazioni intenzionate a giocare una pallacanestro aggressiva e ad alto ritmo. Per il gruppo di Lo Storto, il fattore campo e l’entusiasmo legato alla nuova location possono rappresentare un ulteriore stimolo, ma serviranno continuità, lucidità e attenzione contro una Nova Basket che ha già dimostrato di poter produrre tanti punti e di avere più soluzioni a disposizione.

Arbitri e diretta della partita

La sfida sarà diretta da Caputo di Lamezia e Lo Presti di Bagnara. Per chi non potrà essere presente al Pianeta Viola, la partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina del media-partner ufficiale del club, Rac, con la telecronaca di Giovanni Mafrici. L’appuntamento è quindi fissato per sabato 3 ottobre alle ore 18.30, con la Dierre pronta a vivere il primo vero esame interno della stagione davanti al proprio pubblico.