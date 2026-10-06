La Calabria stanzia 10 milioni per i ristori dell’alluvione a Catanzaro e Cosenza, Forza Italia Sibari: “risposta concreta, lontana da proclami e polemiche”

Dieci milioni di euro per sostenere i proprietari degli immobili danneggiati dalle alluvioni del febbraio 2026 nelle province di Catanzaro e Cosenza, con contributi una tantum che potranno arrivare fino a 5.000 euro per le abitazioni adibite a residenza principale e fino a 2.000 euro negli altri casi. È uno dei provvedimenti approvati nell’ultima seduta del Consiglio regionale della Calabria, su proposta della Giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto. La misura interessa anche i cittadini di contrada Lattughelle e dei Laghi di Sibari. A esprimere soddisfazione per il provvedimento è Francesco Celiberto, Commissario di Forza Italia Sibari, che sottolinea il valore dell’intervento regionale e il lavoro svolto dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo e dal sindaco Gianpaolo Iacobini.

“Esprimo, a nome mio e di Forza Italia Sibari, il più sincero plauso per il provvedimento approvato nell’ultima seduta del Consiglio regionale della Calabria, su proposta della Giunta presieduta dal Presidente Roberto Occhiuto. Sono stati stanziati 10 milioni di euro per garantire un indennizzo una tantum ai proprietari di immobili che, nelle province di Catanzaro e Cosenza, e quindi anche agli abitanti di contrada Lattughelle e dei Laghi di Sibari, hanno subito danni a seguito delle alluvioni del febbraio 2026: fino ad un massimo di 5.000 euro per le abitazioni adibite a residenza principale e fino a 2.000 euro negli altri casi”.

Celiberto: “Una risposta concreta ai cittadini”

Secondo il commissario di Forza Italia Sibari, la decisione della Regione rappresenta soprattutto un segnale concreto per le famiglie colpite dagli eventi alluvionali. Celiberto pone l’accento non soltanto sull’ammontare delle risorse stanziate, ma anche sulla presenza di criteri, procedure e tempi definiti per accedere agli indennizzi. Un aspetto che, nelle intenzioni evidenziate dalla nota politica, dovrebbe consentire di trasformare lo stanziamento finanziario in un percorso amministrativo certo per gli aventi diritto, evitando che il provvedimento resti limitato al solo annuncio delle risorse.

“Un provvedimento che rappresenta una risposta concreta ai cittadini e che dimostra, ancora una volta, come dalle parole si possa passare ai fatti quando si lavora con serietà, concretezza e senza lasciarsi trascinare nelle sterili polemiche o nelle provocazioni strumentali. Ciò che va posto in evidenza non è soltanto l’entità dell’indennizzo, ma anche la definizione di criteri, modalità di accesso e un preciso cronoprogramma per l’erogazione delle risorse. In questo percorso, attentamente seguito con discrezione e determinazione dal sindaco Gianpaolo Iacobini, merita un particolare e doveroso riconoscimento l’impegno dell’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, che ancora una volta ha dimostrato concretezza, capacità di ascolto e attenzione alle esigenze dei territori. Il lavoro svolto dall’Assessore, lontano da proclami e polemiche, ha contribuito a trasformare una richiesta di aiuto in una risposta amministrativa concreta e strutturata a beneficio delle comunità colpite”.

Altri 3 milioni per i corsi d’acqua e il fiume Crati

Accanto agli indennizzi destinati ai proprietari degli immobili danneggiati, la seduta del 5 ottobre ha previsto anche un ulteriore intervento per la prevenzione del rischio idrogeologico. Sono stati infatti destinati 3 milioni di euro a Calabria Verde per attività di manutenzione straordinaria dei principali corsi d’acqua della regione. Tra quelli interessati viene espressamente richiamato anche il fiume Crati, elemento particolarmente rilevante per il territorio della Sibaritide e per le aree che negli ultimi mesi hanno dovuto fare i conti con le conseguenze degli eventi meteorologici estremi.

“La seduta del 5 ottobre ha inoltre previsto 3 milioni di euro a Calabria Verde per interventi di manutenzione straordinaria dei principali corsi d’acqua calabresi, tra i quali ovviamente il fiume Crati, con l’obiettivo di contribuire alla mitigazione del rischio idrogeologico. Questo è un chiaro esempio di buona politica. Queste sono le risposte concrete che i cittadini attendevano. Siamo consapevoli che i fondi stanziati non saranno purtroppo sufficienti a coprire completamente gli ingenti danni subiti dai tanti cittadini dei Laghi di Sibari e di Lattughelle, ma rappresentano comunque un segnale forte e concreto di quanto una buona amministrazione possa incidere e sappia farsi trovare vicina ai cittadini nei momenti di difficoltà. Un ringraziamento particolare al Presidente Roberto Occhiuto, all’Assessore Gianluca Gallo, del quale voglio rimarcare ancora una volta l’impegno e la concretezza del lavoro svolto, e a tutta la Giunta regionale della Calabria”.