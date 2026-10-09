La Calabria ricorda Francesco Guccini: due concerti a Catanzaro e Reggio con i suoi storici musicisti | INFO

La Calabria si prepara a rendere omaggio a Francesco Guccini, il grande cantautore, intellettuale e scrittore scomparso lo scorso agosto, con due concerti che riporteranno sul palco le sue canzoni attraverso gli stessi musicisti che lo hanno accompagnato per tanti anni. È già partita la mobilitazione dei fan e degli estimatori calabresi del “Maestrone”, pronti a ritrovarsi per due appuntamenti dedicati alla sua eredità artistica. Il primo concerto si terrà giovedì 17 dicembre 2026 al Teatro Politeama di Catanzaro, mentre il secondo è in programma venerdì 18 dicembre al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Entrambe le serate inizieranno alle ore 21:00 e vedranno protagonisti i suoi storici Musici, che ripercorreranno il repertorio del cantautore alternando l’esecuzione dei brani più amati ad aneddoti e ricordi personali. Due eventi pensati per riunire generazioni diverse di appassionati e far rivivere le atmosfere dei concerti di Guccini attraverso le testimonianze dirette di chi ha condiviso con lui una lunga esperienza musicale e umana.

Sul palco i leggendari Musici di Guccini: da Flaco Biondini a Vince Tempera

A rendere particolarmente significativo l’omaggio sarà la presenza dei musicisti che hanno contribuito a costruire il suono dei concerti di Francesco Guccini e che hanno condiviso con il cantautore numerosi momenti della sua carriera. Sul palco saliranno Juan Carlos “Flaco” Biondini, alle chitarre e alla voce, Vince Tempera, al pianoforte e alle tastiere, Antonio Marangolo, ai fiati e alle percussioni, ed Ellade Bandini, alla batteria e alle percussioni. A completare la formazione sarà Giacomo Marzi al basso elettrico. Il concerto, intitolato “Omaggio a Francesco Guccini” e accompagnato dal sottotitolo “Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore…”, permetterà al pubblico di riascoltare alcune delle canzoni più rappresentative della musica d’autore italiana. Il programma richiamerà anche lo storico album “Fra la via Emilia e il West”, con brani intervallati da brevi racconti di vita vissuta insieme al cantautore. Non si tratterà quindi soltanto di una reinterpretazione musicale, ma anche di un’occasione per ricordare il percorso artistico e umano di Guccini attraverso le voci e gli strumenti dei suoi compagni di viaggio.

Il legame speciale di Guccini con la Calabria e i suoi concerti storici

I due appuntamenti di dicembre chiuderanno la 40ª edizione di Fatti di Musica, il Festival-Premio del Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna, una manifestazione che ha ospitato Francesco Guccini in diverse occasioni. Il cantautore è stato infatti protagonista del festival nel 1997 e nel 2007 al Palacorvo di Catanzaro, nel 2000 al Palacalafiore di Reggio Calabria e nel 2010 allo Stadio Lorenzon di Rende, in occasione dei suoi 70 anni. Proprio durante quest’ultimo appuntamento ha ricevuto il Riccio d’Argento, il riconoscimento assegnato ai migliori live d’autore del festival. Il rapporto tra Guccini e la Calabria non si è limitato alla dimensione concertistica. Nel 2007, al Complesso del San Giovanni di Catanzaro, il cantautore inaugurò insieme a Vincenzo Mollica, che seguì l’evento per il TG1, una mostra dedicata alle sue canzoni attraverso i dipinti di tre artisti calabresi: Maurizio Carnevale, Giovanni Marziano e Peppino Sala. Un’iniziativa che testimoniò il dialogo tra la sua produzione musicale e altre forme di espressione artistica, confermando un legame costruito negli anni anche attraverso incontri culturali e momenti di condivisione con il pubblico calabrese.

Ruggero Pegna: “Potranno cantare le sue canzoni come se fosse ancora con noi”

L’attesa per i due concerti sta già coinvolgendo gli appassionati calabresi di Guccini, chiamati a ritrovarsi nei teatri di Catanzaro e Reggio Calabria per ascoltare nuovamente un repertorio che ha accompagnato intere generazioni. A sottolineare il significato degli appuntamenti è il promoter Ruggero Pegna, che evidenzia la risposta del pubblico alla prevendita e il valore emotivo delle due serate. “La prevendita conferma l’attesa per questi due concerti”, afferma il promoter. “Tutti quelli che hanno amato e amano Francesco Guccini potranno cantare con i suoi Musicisti le sue canzoni come se fosse ancora con noi, rivivendo le atmosfere dei suoi indimenticabili concerti e tutti quei momenti vissuti in compagnia della sua voce unica!”. Un omaggio che assume un significato particolare dopo la scomparsa del cantautore, avvenuta il 6 agosto 2026, e che intende mantenere vivo il rapporto tra la sua musica e gli ascoltatori. Attraverso canzoni, testimonianze e ricordi, i suoi storici musicisti accompagneranno il pubblico in un percorso dedicato alla memoria di un artista che ha lasciato un segno nella cultura musicale italiana.

Biglietti e informazioni per i concerti di Catanzaro e Reggio Calabria

I biglietti per i due appuntamenti di dicembre 2026 sono già disponibili in prevendita online sul circuito www.ticketone.it e nei punti vendita TicketOne. Il calendario prevede il concerto del 17 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro e quello del 18 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria, entrambi con inizio alle ore 21:00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0968 441888 oppure consultare il sito www.ruggeropegna.it. Le due serate concluderanno la quarantesima edizione di Fatti di Musica riportando in Calabria i musicisti che hanno condiviso con Francesco Guccini una parte importante della sua storia artistica, per un tributo costruito intorno alle canzoni, ai racconti e ai ricordi di una lunga esperienza comune.