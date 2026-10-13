La Calabria pronta a fare la voce grossa al TTG di Rimini: la Regione porta in Romagna un turismo in crescita e nuove esperienze di viaggio

Il turismo in Calabria continua a crescere, con un aumento dell’11,6% dei passeggeri negli aeroporti e un giro d’affari stimato in 3,1 miliardi di euro. Sono i numeri con cui la Regione si prepara a partecipare al TTG Travel Experience 2026, in programma dal 14 al 16 ottobre al Rimini Expo Centre, uno dei principali appuntamenti dedicati all’industria turistica. La Calabria si presenta alla manifestazione con l’obiettivo di consolidare la propria presenza sui mercati nazionali e internazionali, rafforzare i rapporti con gli operatori del settore e promuovere un’offerta sempre più diversificata, capace di valorizzare il territorio durante tutto l’anno. Il tema scelto per l’edizione 2026, “EXIST”, richiama il valore dell’identità e la capacità di costruire relazioni ed esperienze autentiche. Un messaggio che la Regione intende interpretare attraverso il lavoro avviato con tour operator, Comuni, consorzi, associazioni e imprese, puntando su nuove forme di promozione e su una narrazione del territorio che metta al centro le esperienze di viaggio, le risorse naturali, la cultura e le opportunità offerte dalla destinazione calabrese.

Turismo in Calabria, aeroporti in crescita e un impatto economico da 3,1 miliardi

I dati presentati dalla Regione evidenziano una crescita dell’attrattività turistica della Calabria e il consolidamento di un percorso che punta a rafforzare il ruolo del territorio nel panorama nazionale e internazionale. Nel 2026, secondo i numeri comunicati dall’amministrazione regionale, il traffico passeggeri negli aeroporti calabresi registra un incremento dell’11,6%, corrispondente a oltre 343mila passeggeri in più. Anche la promozione digitale mostra risultati significativi: il portale Calabria Straordinaria punta a superare i 6 milioni di visite, con una componente internazionale stimata al 69%. La Regione si colloca inoltre al terzo posto in Italia e al primo nel Mezzogiorno per velocità di riduzione della stagionalità turistica, un indicatore che segnala la progressiva capacità di attrarre visitatori anche al di fuori dei tradizionali mesi estivi. Sul piano economico, la spesa turistica attiva sul territorio un giro d’affari stimato in 3,1 miliardi di euro, generando circa 1,5 miliardi di valore aggiunto, pari al 3,7% del PIL regionale. La partecipazione al TTG si inserisce nella strategia promossa dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha individuato nel potenziamento degli aeroporti, nei grandi eventi e nella costruzione di una nuova immagine della Calabria alcuni degli strumenti per consolidarne la competitività come destinazione turistica autonoma.

Calabrese: “La Calabria oggi esiste, con una consapevolezza nuova”

La partecipazione alla manifestazione di Rimini rappresenta, per l’amministrazione regionale, un’occasione per rafforzare il dialogo con i mercati e trasformare i risultati raggiunti in opportunità durature per il territorio. L’assessore regionale al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico, Giovanni Calabrese, sottolinea la volontà di superare una promozione limitata alla semplice conoscenza della destinazione, puntando invece sulla costruzione di rapporti stabili con gli operatori e su un’offerta capace di valorizzare le diverse identità della Calabria. “Il tema del TTG 2026, EXIST, lancia un messaggio chiaro: esistere significa dare valore alla propria identità, creare esperienze autentiche e lasciare un segno. E la Calabria oggi esiste, con una consapevolezza nuova: non siamo più alle fiere soltanto per farci conoscere, ma per consolidare relazioni, confrontarci da protagonisti con i mercati e continuare a proporre una regione ricca di esperienze, bellezza e opportunità”, dichiara l’assessore, richiamando l’importanza della crescita delle competenze e della capacità del settore turistico di generare occupazione qualificata.

Calabrese evidenzia inoltre la necessità di accompagnare l’espansione del turismo con investimenti capaci di produrre benefici economici e sociali nel lungo periodo, soprattutto per le nuove generazioni. La crescita dei flussi turistici, nella prospettiva della Regione, deve infatti tradursi in maggiori opportunità occupazionali, professionalità specializzate e condizioni che consentano ai giovani calabresi di costruire il proprio futuro sul territorio. L’assessore prosegue: “La Calabria ha oggi una credibilità diversa rispetto al passato. Dobbiamo continuare a investire, rafforzare le competenze e creare le condizioni perché la crescita turistica produca lavoro stabile, professionalità qualificate e prospettive durature. Il turismo può essere una grande opportunità per i nostri giovani, ma dobbiamo fare in modo che possano costruire qui il proprio futuro. Al TTG portiamo questa consapevolezza e la volontà di continuare a crescere insieme”. Lo spazio espositivo regionale ospiterà circa 40 tour operator, insieme a rappresentanti di Comuni, consorzi e associazioni, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta e promuovere prodotti turistici sempre più diversificati.

La Ciclovia dei Parchi protagonista al TTG: 545 chilometri di Calabria da scoprire

Tra gli appuntamenti più attesi della partecipazione calabrese alla manifestazione figura il panel in programma all’Italy Arena, intitolato “Calabria, il viaggio è esserci”, dedicato alla Ciclovia dei Parchi e ai suoi 545 chilometri di percorso. Un itinerario che rappresenta una delle espressioni più significative delle nuove forme di turismo esperienziale e sostenibile, capace di raccontare il territorio attraverso il viaggio in bicicletta, il contatto con la natura e la scoperta dei paesaggi. La Ciclovia ha richiamato l’attenzione di appassionati delle due ruote e grandi sportivi, conquistando anche l’interesse di Jovanotti. Il progetto sarà al centro di un confronto sulle possibilità di valorizzare la Calabria attraverso modalità di viaggio che permettono di attraversare il territorio con ritmi differenti, fermandosi a conoscerne le caratteristiche ambientali e culturali. L’incontro offrirà anche l’occasione per approfondire il ruolo delle nuove narrazioni turistiche nella promozione di una destinazione che punta a valorizzare le proprie specificità oltre il tradizionale turismo balneare.

Al panel prenderanno parte l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, il direttore generale del Dipartimento Turismo Roberto Cosentino, il direttore della Calabria Film Commission Giampaolo Calabrese, il ciclista Paolo Bettini, l’attrice Marianella Bargilli e il regista Giacomo Triglia. La presenza di personalità provenienti dal mondo dello sport, del cinema e delle istituzioni permetterà di affrontare il tema della promozione territoriale da prospettive differenti, mettendo in relazione il turismo attivo con il racconto audiovisivo e le esperienze culturali. La Ciclovia dei Parchi viene proposta come uno degli strumenti attraverso i quali la Calabria può rafforzare la propria identità turistica, facendo conoscere non soltanto le destinazioni più frequentate, ma anche i paesaggi naturali e le opportunità di scoperta offerte dalle aree interne.

La Calabria su Rai Radio 2 e Rai 1: la promozione turistica arriva in televisione e alla radio

La partecipazione al TTG Travel Experience sarà accompagnata anche da una strategia di comunicazione nazionale che coinvolgerà Rai Radio 2 e Rai 1. Dal 14 al 16 ottobre, il programma di approfondimento musicale Radio2 Music Room, condotto da Manila Nazzaro e Julian Borghesan, sarà trasmesso in diretta dalle ore 13:45 alle 15:30 dal Glass allestito all’interno della manifestazione fieristica di Rimini. La trasmissione proporrà contenuti dedicati anche alla nuova narrazione della Calabria, con finestre e approfondimenti disponibili sulla piattaforma RaiPlay Sound. L’iniziativa rientra nelle attività previste dalla convenzione tra Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com, finalizzata alla valorizzazione e alla promozione del territorio attraverso strumenti di comunicazione capaci di raggiungere un pubblico nazionale. La Calabria sarà inoltre protagonista di uno spazio dedicato all’interno di “La volta buona”, il programma televisivo di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, offrendo un’ulteriore occasione di visibilità alla destinazione regionale.

La presenza a Rimini si configura così come un appuntamento nel quale promozione turistica, relazioni commerciali e comunicazione nazionale si incontrano in un’unica strategia. La Regione punta a consolidare i risultati raggiunti, rafforzando il dialogo con gli operatori del settore e valorizzando esperienze di viaggio che comprendano mare, natura, sport, cultura e territori interni. L’obiettivo dichiarato è proseguire nel percorso di crescita della destinazione Calabria, sostenendo la diversificazione dell’offerta, la riduzione della stagionalità e la creazione di opportunità economiche e professionali stabili per le comunità locali.