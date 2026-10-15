La Calabria e l’istituzione dei Garanti comunali della disabilità: tutto pronto per la presentazione del progetto

Promuovere l’istituzione di un Garante per i diritti delle persone con disabilità nei Comuni della Calabria, rafforzando gli strumenti di tutela e avvicinando ai cittadini le figure chiamate a promuovere e garantire i loro diritti. È questo l’obiettivo del nuovo progetto che sarà presentato lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 11, presso il Polo culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria, a Palazzo Campanella, a Reggio Calabria. A illustrare l’iniziativa saranno il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, e il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Ernesto Siclari.

Il progetto punta a favorire la diffusione della figura del Garante comunale sul territorio calabrese, offrendo alle amministrazioni locali strumenti e opportunità di collaborazione per istituire questo presidio di tutela. L’intento è rafforzare anche a livello municipale l’attenzione verso i diritti delle persone con disabilità e delle fasce più fragili della popolazione, attraverso un rapporto più diretto tra istituzioni e cittadini e una maggiore integrazione tra le competenze regionali e quelle delle autonomie locali.

Garanti comunali per la disabilità: cosa prevede il progetto

L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato attraverso il Coordinamento della Rete dei Garanti e prevede una serie di azioni rivolte direttamente alle amministrazioni comunali calabresi. Tra gli interventi programmati figurano attività di sensibilizzazione per favorire la conoscenza e l’istituzione della figura del Garante comunale, insieme a un servizio di supporto tecnico e normativo destinato agli enti locali interessati ad avviare questo percorso. Il progetto comprende inoltre momenti di confronto e formazione, finalizzati a consolidare la collaborazione tra le diverse figure di garanzia e a favorire la condivisione delle buone pratiche già maturate a livello regionale e comunale. L’obiettivo è costruire una rete sempre più articolata e vicina alle esigenze della popolazione, capace di rafforzare gli strumenti di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità. La presenza di Garanti a livello comunale viene così individuata come uno degli strumenti attraverso i quali migliorare la prossimità istituzionale, valorizzando il ruolo delle amministrazioni locali e favorendo un collegamento più stretto con il Garante regionale.

La presentazione del 19 ottobre rappresenterà quindi un passaggio del percorso di collaborazione tra Regione Calabria e Comuni, con l’intento di coinvolgere le autonomie locali nella costruzione di un sistema di garanzie più diffuso sul territorio. Attraverso sensibilizzazione, assistenza normativa e attività formative, il progetto punta a mettere le amministrazioni nelle condizioni di valutare e promuovere l’istituzione dei Garanti comunali, contribuendo a consolidare una rete di riferimento per le persone con disabilità. L’appuntamento al Polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella sarà l’occasione per illustrare le finalità e le azioni previste dall’iniziativa, che pone al centro la tutela dei diritti, la collaborazione istituzionale e la necessità di rendere gli strumenti di garanzia sempre più accessibili e vicini ai cittadini calabresi.