Klaus Davi sentito dai Carabinieri: nuovo giallo sull’intimidazione subita a Reggio Calabria

“A quanto apprende la testata Spot and Web, Klaus Davi è stato sentito martedì pomeriggio presso la caserma dei Carabinieri stazione “Duomo Principale” di Milano. Il giornalista, vittima di una intimidazione subita il 26 settembre 2023, quando fu destinatario di una pallottola e di un biglietto con scritto il suo nome collocati nei pressi di una scuola elementare di Reggio Calabria, ha confermato la notizia: «Non posso dire nulla, ci sono indagini in corso della Procura di Reggio Calabria». All’intimidazione si è aggiunto però un giallo: l’audio della telefonata intercorsa nel 2025 tra Davi e una donna, la quale avrebbe indicato in un noto pregiudicato di Santa Caterina il presunto autore delle minacce al giornalista, si è rivelato falso, come stanno appurando gli inquirenti”. E’ quanto inviato alla stampa dal massmediologo e giornalista Klaus Davi.

“L’attenzione per il lavoro del cronista italo svizzero trova conferma nell’ordinanza resa nota ieri dalla Procura di Reggio Calabria e che ha riguardato il territorio, a pag. 238 Rosario Costa, presunto capo cosca dell’omonimo clan di Melicucco, sottolinea che i clan sono sotto pressione e parlando con un uomo non identificato si riferisce anche all’incontro fra Klaus Davi e Pino Piromalli detto Facciazza: «Non hai visto che è andato il giornalista? Non hai visto?? Klaus, quel giornalista di Milano.. ha preso e gli ha bussato alla porta… e gli ha detto: “E come è? il Piromalli no…! “E come è?” .. dopo é andato oltre.. e gli ha detto: “voi non dovete farmi diventare quello .. che non sono stato mai.. quello che non sono». Davi nel 2022 si era recato a Gioa Tauro per realizzare l’intervista a Piromalli, messa in onda da Studio Aperto, telegiornale di Italia 1”.