Karate, 8 medaglie per la Fortitudo 1903 Reggio Calabria alla “Coppa del Presidente”: i NOMI dei vincitori

Si è svolta il 10 e 11 ottobre 2026, a Vibo Valentia, la competizione di karate “Coppa del Presidente” che ha visto gli atleti della SGS Fortitudo 1903 di Reggio Calabria distinguersi per le eccellenti prestazioni tecniche e agonistiche, conquistando complessivamente otto medaglie: due ori, due argenti e quattro bronzi e confermando la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Nella classe Under 12, ottime prestazioni di Nicholas Giacco e Chiara Spinelli, entrambi vincitori della medaglia d’oro, e di Azzurra Cannistrà e Teresa Latella, che hanno conquistato la medaglia di bronzo. Nella classe Cadetti, medaglia di bronzo per Michael Mollica, protagonista di una positiva prestazione.

Nella classe Juniores, due medaglie d’argento conquistate da Ettore Forgione e Anna Chiara Chirico, alle quali si aggiunge il bronzo di Antonino Cuzzocrea. Da sottolineare anche le positive prestazioni di Antonio Giacco, Francesco D’Agostino e Andrea Laganà.

La manifestazione, per la società reggina, stata purtroppo condizionata dalle avverse condizioni meteorologiche registrate a Reggio Calabria nelle prime ore della giornata di sabato, che, per ragioni di sicurezza legate agli spostamenti verso la sede di gara, hanno impedito la partecipazione dei nove atleti della classe Under 14 della Fortitudo. Un’assenza particolarmente significativa, considerato il valore tecnico degli atleti, che avrebbero potuto contribuire ad arricchire ulteriormente il medagliere della società.

Ad accompagnare la delegazione reggina sono stati il presidente, prof. Riccardo Partinico, e i tecnici Rossella Zoccali e Alessandra Attisano, che hanno seguito gli atleti durante la manifestazione.