Kairos Nuoto Lamezia, un anno di successi: la società della piscina comunale traccia il bilancio e guarda alle nuove sfide

Un anno intenso. Ricco di soddisfazioni, di passione, ma anche di sacrifici, di traguardi raggiunti e di altri sfiorati. Un anno di storia, quello celebrato negli scorsi giorni dalla Kairos Nuoto Lamezia, con una conferenza stampa che aveva più il sapore di una grande festa, durante la quale la società alla guida della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme ha voluto ripercorrere le tappe di 12 mesi travolgenti e sorprendenti. 12 mesi (o poco più) da quando ha deciso di indossare nuove vesti e regalarsi una linfa nuova, senza dimenticare le sue radici, quelle della Arvalia Nuoto Lamezia, di cui conserva gelosamente il patrimonio di esperienze, i valori, il metodo, i sogni, il carattere, la determinazione, il percorso.

Durante la cerimonia sono stati rivissuti i momenti salienti di questo anno, attraverso racconti e aneddoti, richiamando il significato più autentico della parola Kairòs: non semplicemente il tempo che scorre, ma il tempo di qualità, quello capace di lasciare un segno. Il tempo giusto. Il momento giusto.

Un concetto che ben rappresenta la filosofia della società, impegnata quotidianamente a trasformare il tempo trascorso in piscina in un’occasione di crescita, sportiva e soprattutto umana. Non solo, quindi, quel tempo che è la sfida costante che vive ogni atleta e che determina la conquista di una medaglia, di un record o una vittoria, ma un tempo per volersi bene, un tempo da dedicare a se stessi lontani da un mondo frenetico, in cui si va costantemente di cosa, spinti da un’insana fretta.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stato l’assessore allo Sport Salvatore Pirelli, che ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dalla società nella gestione dell’impianto e, soprattutto, per l’importante funzione educativa che lo sport riveste nella formazione delle nuove generazioni, rivolgendo un grande plauso non solo alla direttrice della piscina Carmen Mazzei, ma anche a ogni singolo collaboratore che rende possibile uno straordinario lavoro di squadra.

Concorde, la direttrice, che ha evidenziato quanto, per il funzionamento di una struttura che accoglie circa 200 utenti ogni giorno, sia fondamentale l’impegno che coinvolge l’intero staff, dai tecnici ai collaboratori, senza dimenticare le famiglie, presenza indispensabile nel percorso di crescita dei giovani sportivi.

Inevitabile un cenno ai mesi trascorsi con tutte le soddisfazioni collezionate: dalle competizioni regionali ai palcoscenici nazionali e internazionali, gli atleti della società hanno saputo distinguersi in numerose occasioni, portando il nome di Lamezia Terme ben oltre i confini calabresi. Tra i risultati più prestigiosi, le cinque medaglie conquistate da Noemi Canino alle Deaflympics di Tokyo, quelle ottenute ai Criteria Nazionali Giovanili, le partecipazioni ai Campionati Italiani Assoluti e gli importanti piazzamenti raggiunti nelle diverse categorie.

A ripercorrere i principali traguardi agonistici è stato il direttore tecnico Francesco Strangis, che ha evidenziato come, accanto ai risultati cronometrici, rimangano centrali la capacità di fare gruppo, il divertimento e il senso di appartenenza. Uno spirito che accompagnerà anche il primo grande appuntamento della nuova stagione sportiva: la quarta edizione del Memorial Massimo Borracci, in programma il 24 e 25 ottobre. Una manifestazione particolarmente sentita, che quest’anno vedrà la partecipazione di due ospiti d’eccezione: il campione di nuoto Filippo Megli e Luca Rasi, speaker delle principali manifestazioni natatorie italiane. Due giornate nelle quali sport, ricordo, condivisione e divertimento torneranno a incontrarsi.

Spazio anche alla pallanuoto, settore che continua a crescere e a consolidarsi, raccontato dal tecnico Sara Zaffina, che ha espresso grande soddisfazione per il percorso intrapreso dai giovani atleti, sottolineando l’importanza dell’aggregazione e della formazione personale. Particolare entusiasmo ha accompagnato anche la nascita del gruppo femminile, un ulteriore passo avanti per un movimento che guarda al futuro con ambizione e determinazione.

La cerimonia, guidata dalla responsabile della comunicazione Jessica Mastroianni, ha visto anche un simbolico taglio della torta da parte di tutti i presenti ed è proseguita con la consegna degli attestati agli atleti: un riconoscimento che ha voluto premiare non soltanto i risultati conseguiti, ma anche l’impegno, la costanza e la dedizione di chi, ogni giorno, sceglie di mettersi alla prova.

Perché non tutti saliranno sul gradino più alto di un podio, non tutti conquisteranno una medaglia o stabiliranno un record. Ma ciascuno, con il proprio percorso, contribuisce ogni giorno a rendere grande – e straordinaria – questa realtà.