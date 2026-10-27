Judo, Reggio Calabria brilla al Trofeo Italia: tre medaglie per gli atleti reggini, c’è un doppio argento | NOMI

Tre medaglie conquistate con quattro atleti in gara: è il bilancio del Judo Club Reggio Calabria al Trofeo Italia Cadetti e Juniores, disputato il 24 e 25 ottobre a Policoro, in Basilicata. Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la società reggina, che ha saputo distinguersi in una delle competizioni di rilievo del panorama judistico nazionale, grazie alle prestazioni di Silvia Provazza e Marcello Bellini.

La manifestazione ha richiamato oltre 1.000 atleti provenienti da tutta Italia, protagonisti di due giornate di incontri caratterizzati da un elevato livello tecnico e agonistico. In questo contesto particolarmente competitivo, il Judo Club Reggio Calabria è riuscito a conquistare due medaglie d’argento e una di bronzo, confermando la qualità del lavoro svolto quotidianamente dalla società e la crescita dei suoi giovani atleti.

Silvia Provazza protagonista a Policoro: due medaglie d’argento tra Cadetti e Juniores

La grande protagonista della spedizione reggina è stata Silvia Provazza, autrice di una straordinaria doppietta che le ha permesso di salire per ben due volte sul secondo gradino del podio.

Il primo argento è arrivato nella categoria Cadetti Under 18, +70 kg, nella quale si sono confrontate 11 atlete. Provazza ha poi confermato il proprio valore anche nella categoria superiore, conquistando un’altra medaglia d’argento tra le Juniores Under 21, +78 kg, competizione che ha visto la partecipazione di quattro atlete.

Due risultati di grande rilievo per la giovane judoka del Judo Club Reggio Calabria, capace di distinguersi in entrambe le categorie e di contribuire in maniera determinante al medagliere della società.

Marcello Bellini conquista il bronzo: podio in una categoria con 67 atleti

Un’altra importante soddisfazione è arrivata grazie a Marcello Bellini, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Juniores Under 21, -66 kg.

Un piazzamento particolarmente significativo considerando l’elevato numero di partecipanti: nella sua categoria erano infatti presenti 67 atleti, protagonisti di una competizione impegnativa e combattuta.

Il terzo posto conquistato da Bellini rappresenta un ulteriore risultato positivo per il club reggino, che ha saputo distinguersi anche in una delle categorie più numerose della manifestazione.

Judo Club Reggio Calabria, esperienza importante anche per Bonarrigo e Antonino Bellini

Il fine settimana di Policoro non è stato soltanto un’occasione per conquistare medaglie, ma anche un momento di crescita sportiva e confronto con atleti provenienti da tutta Italia.

Alla manifestazione hanno partecipato anche Alessandro Bonarrigo e Antonino Bellini, completando la formazione dei quattro atleti schierati dal Judo Club Reggio Calabria.

Per tutti i ragazzi, la partecipazione al Trofeo Italia ha rappresentato un’importante opportunità per misurarsi in un contesto agonistico nazionale, accumulare esperienza e proseguire il proprio percorso di crescita sportiva.

Tre medaglie con quattro atleti: il Judo Club porta in alto il nome di Reggio Calabria

Il bilancio della trasferta in Basilicata è dunque estremamente positivo: quattro atleti partecipanti, tre medaglie conquistate e due giovani judoka sul podio, con Silvia Provazza capace di ottenere due secondi posti e Marcello Bellini protagonista di un prestigioso terzo posto.

Risultati che confermano il valore del lavoro quotidiano del Judo Club Reggio Calabria, fondato sulla preparazione tecnica, sull’impegno e sulla determinazione dei suoi atleti.

La società reggina continua così a distinguersi nel panorama nazionale del judo, portando in alto il nome della città attraverso la passione, la costanza e i risultati dei propri giovani talenti.