Isole Eolie, arrivano 14 tour operator internazionali: workshop a Lipari e Salina per promuovere il turismo tutto l’anno

Le Isole Eolie si preparano ad accogliere 14 tour operator internazionali per un’iniziativa dedicata alla promozione turistica e allo sviluppo di nuove opportunità commerciali per le imprese del territorio. Gli appuntamenti sono in programma domenica 18 ottobre a Lipari e lunedì 19 ottobre a Salina, con due workshop B2B che consentiranno agli operatori turistici locali di incontrare direttamente i rappresentanti di importanti mercati esteri. L’iniziativa rientra nel progetto EXCOVER: Explore & Discover the Aeolian Islands, organizzato da Fin-Project in collaborazione con Federalberghi Isole Eolie, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’arcipelago sui mercati internazionali e favorire una maggiore distribuzione dei flussi turistici durante l’anno.

I buyer selezionati provengono da diverse aree strategiche per il turismo internazionale: Stati Uniti, area DACH (Germania, Austria e Svizzera), Spagna, America Latina, Australia e Nuova Zelanda, Scandinavia, Benelux, Polonia ed Europa orientale e India. La loro presenza offrirà alle imprese eoliane la possibilità di presentare direttamente servizi, esperienze e proposte di soggiorno, avviando nuove relazioni commerciali.

Il progetto EXCOVER per valorizzare le Eolie anche fuori dall’estate

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione e promozione del territorio, finanziato dal Ministero del Turismo attraverso il Fondo destinato ai Comuni a vocazione turistico-culturale con siti UNESCO e Città Creative. Il progetto coinvolge i Comuni di Lipari, ente capofila, Leni, Malfa e Santa Marina Salina, con l’intento di rafforzare la competitività turistica delle isole e promuovere un’offerta capace di andare oltre il tradizionale turismo balneare. Uno degli obiettivi principali è infatti incrementare le presenze nei mesi di bassa e media stagione, valorizzando le numerose opportunità che l’arcipelago offre anche al di fuori dell’estate.

Dai percorsi naturalistici al patrimonio storico e culturale, dalle tradizioni locali alle produzioni enogastronomiche, l’iniziativa intende presentare ai tour operator internazionali un’immagine delle Eolie legata alla varietà delle esperienze che il territorio può offrire. Accanto agli incontri commerciali è previsto anche un educational tour dedicato ai buyer internazionali, che avranno così l’opportunità di conoscere direttamente la destinazione e le sue potenzialità turistiche. All’iniziativa parteciperà inoltre una delegazione di giornalisti e influencer internazionali, coinvolti per contribuire a dare visibilità alle Eolie attraverso attività di comunicazione e promozione.

Workshop B2B a Lipari e Salina: date, orari e sedi degli incontri

Il programma prevede due appuntamenti rivolti alle imprese turistiche eoliane interessate a presentare la propria offerta ai buyer stranieri. Il primo workshop si svolgerà domenica 18 ottobre alle ore 9:00 al Gattopardo Park Hotel di Lipari, mentre il secondo è in programma lunedì 19 ottobre alle ore 10:30 a Palazzo Marchetti, nel Comune di Malfa, sull’isola di Salina. Gli incontri saranno organizzati secondo la formula dello speed meeting, una modalità che permette agli operatori locali di confrontarsi direttamente con i tour operator internazionali attraverso brevi appuntamenti presso i desk assegnati.

Questa organizzazione consentirà alle imprese partecipanti di illustrare i propri servizi, presentare le caratteristiche della propria attività e valutare possibili forme di collaborazione commerciale. L’iniziativa si rivolge agli operatori del settore turistico delle Eolie, offrendo un’occasione di confronto diretto con professionisti provenienti da mercati internazionali differenti.

Partecipazione gratuita per le imprese turistiche: come registrarsi

La partecipazione ai workshop è completamente gratuita ed è riservata alle imprese del territorio eoliano. Per esigenze organizzative, tuttavia, è richiesta la registrazione obbligatoria attraverso un apposito modulo online. Gli operatori interessati potranno iscriversi compilando il modulo disponibile al seguente indirizzo: Registrazione ai workshop B2B EXCOVER. L’appuntamento del 18 e 19 ottobre rappresenta dunque un’opportunità per mettere in contatto diretto le imprese locali con il mercato turistico internazionale, promuovendo un modello di sviluppo che punta sulla diversificazione dell’offerta e sulla valorizzazione delle risorse dell’arcipelago. Attraverso gli incontri commerciali, l’educational tour e il coinvolgimento di giornalisti e influencer, EXCOVER punta a rafforzare la conoscenza delle Isole Eolie all’estero e a favorire nuovi flussi turistici anche nei periodi meno frequentati, sostenendo le opportunità di crescita delle attività economiche locali.