Isole Eolie, 14 tour operator internazionali alla scoperta dell’arcipelago: 78 operatori locali incontrano i buyer esteri

Le Isole Eolie si presentano ai mercati turistici internazionali attraverso un’iniziativa dedicata alla promozione dell’arcipelago e alla creazione di nuove opportunità commerciali per gli operatori del territorio. Si è concluso con un bilancio ampiamente positivo l’educational tour con workshop B2B organizzato nell’ambito del progetto EXCOVER: Explore & Discover the Aeolian Islands, che ha coinvolto una delegazione selezionata di 14 tour operator internazionali e 7 rappresentanti tra giornalisti e creator esteri. L’iniziativa ha permesso agli ospiti di conoscere da vicino le caratteristiche delle sette isole e di confrontarsi direttamente con le imprese turistiche locali, attraverso un programma che ha unito visite sul territorio, esperienze legate alle tradizioni e incontri commerciali.

Alla scoperta delle sette isole tra natura, cultura e prodotti tipici

Il programma si è sviluppato attraverso le sette isole dell’arcipelago eoliano, con itinerari e attività differenziati in base alle esigenze dei tour operator e agli interessi editoriali dei giornalisti e dei creator coinvolti. Particolare attenzione è stata dedicata al patrimonio museale, archeologico e geo-vulcanologico delle Eolie, ma anche alla rete dei sentieri, alle specie naturalistiche endemiche e alle produzioni agroalimentari che rappresentano elementi distintivi dell’identità locale. Tra le eccellenze valorizzate durante l’educational tour figurano le coltivazioni del cappero, la Malvasia delle Lipari DOC e gli altri vini del territorio, insieme ai grani antichi, al pescato locale e alle tradizioni casearie dell’isola di Vulcano. Un percorso pensato per offrire agli operatori internazionali una conoscenza più approfondita delle Eolie, mettendo in evidenza non soltanto le attrazioni turistiche, ma anche le tradizioni, le produzioni e il patrimonio ambientale dell’arcipelago.

Workshop a Lipari e Salina: 78 operatori locali incontrano i buyer internazionali

Uno dei momenti centrali dell’iniziativa è stato rappresentato dai due workshop B2B organizzati il 18 e il 19 ottobre a Lipari e Salina, che hanno coinvolto complessivamente 78 seller locali. Dopo l’accoglienza da parte delle amministrazioni comunali, gli operatori del territorio hanno avuto l’opportunità di incontrare individualmente i buyer internazionali attraverso sessioni di confronto dedicate. Gli appuntamenti hanno favorito il dialogo diretto tra l’offerta turistica eoliana e i professionisti stranieri interessati alla destinazione, creando occasioni di contatto commerciale e approfondimento delle opportunità offerte dall’arcipelago.

Dagli Stati Uniti all’Australia: le Eolie puntano sui mercati internazionali

Il progetto EXCOVER ha consentito di rafforzare i rapporti con alcuni dei principali mercati turistici di riferimento per le Isole Eolie, con particolare attenzione ai bacini caratterizzati da un’elevata capacità di spesa. Tra questi figurano gli Stati Uniti, i Paesi dell’area DACH (Germania, Austria e Svizzera), la Spagna, il Benelux, i Paesi scandinavi, la Polonia, l’Australia e la Nuova Zelanda. Accanto al consolidamento delle relazioni con i mercati tradizionali, l’iniziativa ha aperto nuove prospettive di promozione anche verso destinazioni emergenti come India e Medio Oriente, considerate potenzialmente interessanti per il posizionamento dell’offerta turistica eoliana. Un ruolo importante è stato affidato anche alla comunicazione internazionale. La partecipazione dei 7 giornalisti e creator esteri è destinata a produrre nei prossimi mesi una maggiore visibilità per l’arcipelago, attraverso reportage di approfondimento e contenuti promozionali diffusi sui canali digitali.

Turismo sostenibile e destagionalizzazione: l’obiettivo è attrarre visitatori da marzo a dicembre

La strategia alla base di EXCOVER non riguarda soltanto l’ampliamento della presenza delle Eolie sui mercati internazionali, ma anche la promozione di un modello turistico sostenibile, rispettoso degli equilibri ambientali e sociali delle isole. L’obiettivo è valorizzare l’autenticità delle comunità locali, tutelando le peculiarità del territorio e favorendo una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici durante l’anno. In particolare, il progetto punta a promuovere i soggiorni nei periodi compresi tra marzo e giugno e tra settembre e dicembre, offrendo nuove opportunità alle attività economiche locali anche al di fuori dei mesi tradizionalmente caratterizzati dalla maggiore affluenza. La destagionalizzazione del turismo nelle Isole Eolie rappresenta quindi uno degli obiettivi principali dell’intervento, attraverso la valorizzazione delle esperienze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche che il territorio può offrire durante buona parte dell’anno.

Il progetto EXCOVER e la collaborazione tra Comuni e Federalberghi Isole Eolie

L’educational tour e i workshop B2B sono stati realizzati da Fin-Project S.r.l., in collaborazione con Federalberghi Isole Eolie, nell’ambito del progetto territoriale integrato EXCOVER: Explore & Discover the Aeolian Islands. Il progetto è finanziato dal Ministero del Turismo attraverso il Fondo per i Comuni a vocazione turistico-culturale con siti UNESCO e Città Creative. L’iniziativa vede il Comune di Lipari nel ruolo di ente capofila, insieme ai Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina. La conclusione dell’educational tour segna un ulteriore passaggio nel percorso di promozione internazionale dell’arcipelago, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra gli operatori turistici eoliani e i mercati esteri e sostenere un modello di sviluppo capace di coniugare valorizzazione economica, tutela ambientale e identità delle comunità locali.