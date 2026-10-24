Isole ecologiche a Messina: comunicata la data della riapertura al pubblico

Dalla prossima settimana sarà ripristinata la regolare attività delle isole ecologiche di Messina dopo la chiusura temporanea causata dalle ripercussioni del fermo regionale dell'autotrasporto

isola ecologica giampilieri messina

Riprendono regolarmente le attività di conferimento dei rifiuti in tutti i centri di raccolta cittadini, secondo i consueti giorni e orari di apertura. Messinaservizi Bene Comune informa la cittadinanza che da lunedì 26 ottobre 2026 tutte le isole ecologiche cittadine riapriranno al pubblico, secondo i consueti giorni e orari di apertura“. È quanto si legge in una nota del Comune di Messina in merito alla riapertura delle isole ecologiche comunali.

La riapertura fa seguito alla chiusura temporanea, disposta a partire dal 20 ottobre scorso a causa delle ripercussioni del fermo regionale dell’autotrasporto, che avevano compromesso il trasferimento dei rifiuti agli impianti di destinazione e il regolare svuotamento dei cassoni. Con il ripristino delle condizioni operative necessarie, sarà nuovamente possibile conferire i rifiuti presso tutti i centri di raccolta, nel rispetto delle modalità previste per ciascuna struttura. Messinaservizi Bene Comune ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante il periodo di chiusura“, si legge in conclusione della nota.

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