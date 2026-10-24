Isole ecologiche a Messina: comunicata la data della riapertura al pubblico

“Riprendono regolarmente le attività di conferimento dei rifiuti in tutti i centri di raccolta cittadini, secondo i consueti giorni e orari di apertura. Messinaservizi Bene Comune informa la cittadinanza che da lunedì 26 ottobre 2026 tutte le isole ecologiche cittadine riapriranno al pubblico, secondo i consueti giorni e orari di apertura“. È quanto si legge in una nota del Comune di Messina in merito alla riapertura delle isole ecologiche comunali.

“La riapertura fa seguito alla chiusura temporanea, disposta a partire dal 20 ottobre scorso a causa delle ripercussioni del fermo regionale dell’autotrasporto, che avevano compromesso il trasferimento dei rifiuti agli impianti di destinazione e il regolare svuotamento dei cassoni. Con il ripristino delle condizioni operative necessarie, sarà nuovamente possibile conferire i rifiuti presso tutti i centri di raccolta, nel rispetto delle modalità previste per ciascuna struttura. Messinaservizi Bene Comune ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante il periodo di chiusura“, si legge in conclusione della nota.