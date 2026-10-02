Integrazione e lingua araba, il sondaggio boccia la proposta di Paolo Mieli: contrari il 67% degli italiani

La proposta avanzata dal giornalista Paolo Mieli sul rapporto tra lingua e integrazione divide il dibattito pubblico, ma il sondaggio realizzato da Termometro Politico mostra una prevalenza molto chiara delle opinioni contrarie. Alla domanda se, per favorire l’integrazione degli stranieri, anche gli italiani dovrebbero imparare le loro lingue, prendendo come esempio l’arabo, il 67% degli intervistati sceglie una delle due risposte di segno contrario. Il sondaggio è stato realizzato con metodo CAWI su 2.300 interviste raccolte tra il 29 settembre e il 1° ottobre 2026. La questione nasce da alcune dichiarazioni rese da Mieli durante un confronto televisivo sull’integrazione degli immigrati. In quella sede il giornalista aveva sostenuto che l’integrazione potesse passare anche attraverso la conoscenza, da parte degli italiani, delle lingue parlate dagli stranieri.

Paolo Mieli e l’idea di imparare anche le lingue degli stranieri

Il punto di partenza del sondaggio è una posizione espressa da Paolo Mieli nel corso di una discussione televisiva sul tema dell’immigrazione e dell’integrazione. Mieli aveva affermato che, oltre alla necessità per gli immigrati di conoscere l’italiano, anche il Paese ospitante potrebbe ridurre alcune barriere attraverso la conoscenza delle lingue parlate dalle comunità straniere. Nel confronto televisivo, il giornalista aveva chiarito che resta ovvio che gli stranieri debbano imparare l’italiano, aggiungendo però che l’integrazione può essere favorita anche dalla conoscenza dell’arabo. Nel dibattito era emersa inoltre l’ipotesi che questa competenza potesse risultare particolarmente utile per alcune professioni, come quelle delle forze dell’ordine. È proprio su questa impostazione che Termometro Politico ha chiesto agli intervistati di esprimersi.

Sondaggio sull’integrazione, il 39%: devono essere gli stranieri a imparare l’italiano

La risposta più scelta è quella del 39% degli intervistati. Questa parte del campione considera sbagliata l’impostazione secondo cui sarebbero gli italiani a dover imparare le lingue degli immigrati per favorire l’integrazione. La risposta proposta dal sondaggio sostiene che chi vuole vivere stabilmente in Italia debba integrarsi e che siano quindi gli stranieri a dover imparare la lingua italiana, oltre a rispettare le leggi e la cultura del Paese. Si tratta della singola opzione che raccoglie il consenso maggiore e che, da sola, rappresenta quasi quattro intervistati su dieci. Il dato evidenzia come, per una parte significativa del campione, il processo di integrazione debba avere come riferimento principale l’apprendimento della lingua del Paese di arrivo.

Il 28% sceglie la posizione più rigida e parla di assimilazione culturale

A questa quota si aggiunge un ulteriore 28% che sceglie una risposta ancora più netta. Secondo questa parte degli intervistati, l’integrazione non dovrebbe limitarsi all’apprendimento dell’italiano e al rispetto delle norme, ma dovrebbe comprendere anche un processo di assimilazione alla cultura italiana. La risposta inserita nel questionario arriva inoltre a richiamare la remigrazione per chi non si adeguasse a questo modello. È una posizione distinta e più rigida rispetto a quella scelta dal 39%, anche se entrambe rientrano nel fronte contrario alla proposta posta dal sondaggio. Sommando le due percentuali, le risposte contrarie arrivano al 67%. È questo il numero più rilevante che emerge dalla rilevazione: circa due terzi del campione rifiutano, seppure con motivazioni e intensità differenti, l’idea generale che gli italiani debbano imparare le lingue degli stranieri come parte del processo di integrazione.

Il 22,9% apre all’arabo per insegnanti, poliziotti e alcune professioni

Più articolata è invece la posizione del 22,9% degli intervistati. Questa fascia non sostiene che tutta la popolazione italiana debba imparare lingue come l’arabo, ma considera utile farlo per alcune figure professionali, citando esplicitamente insegnanti e poliziotti. È una posizione intermedia che non accoglie la proposta nella sua formulazione più generale, ma riconosce un possibile valore pratico alla conoscenza di lingue straniere nei contesti in cui il rapporto con persone appena arrivate o con comunità immigrate è particolarmente frequente. La questione riguarda soprattutto la capacità di comunicare in situazioni nelle quali la barriera linguistica può rendere più difficile il rapporto con le istituzioni, la scuola o i servizi pubblici. Anche durante il confronto televisivo che ha originato il dibattito era emerso il tema della conoscenza dell’arabo da parte di alcune figure professionali, in particolare degli operatori delle forze dell’ordine.

Solo il 6% sostiene pienamente la proposta

La posizione più vicina alla formulazione generale attribuita a Mieli raccoglie invece il 6%. Questi intervistati ritengono giusto che anche gli italiani possano imparare le lingue degli stranieri, sostenendo che in questo modo sarebbe possibile ridurre le barriere che esistono tra cittadini italiani e molti migranti, soprattutto quelli arrivati da poco. È quindi una quota minoritaria del campione. Se al 6% si aggiunge il 22,9% favorevole soltanto per determinate categorie professionali, l’area complessivamente aperta alla proposta, con gradi diversi, raggiunge il 28,9%. La distanza rispetto al 67% delle due risposte contrarie resta quindi ampia.

Il 4,1% non prende posizione

Una quota limitata del campione, pari al 4,1%, dichiara invece di non sapere o di non voler rispondere. Il dato conferma che la questione dell’integrazione linguistica produce una presa di posizione molto elevata tra gli intervistati. Oltre il 95% del campione sceglie infatti una delle quattro opzioni sostanziali proposte dal sondaggio. Il confronto, tuttavia, non si sviluppa soltanto su una contrapposizione tra favorevoli e contrari: emerge infatti una forte differenza interna sia tra chi respinge la proposta sia tra chi si mostra disponibile a considerarla.

Integrazione, il nodo tra lingua italiana e conoscenza delle altre lingue

Il sondaggio tocca uno dei punti più delicati del dibattito sull’integrazione degli immigrati: quale debba essere il rapporto tra la lingua del Paese ospitante e quelle parlate dalle comunità straniere. Da una parte c’è chi considera la conoscenza dell’italiano il principale strumento di integrazione e ritiene che debba essere il nuovo arrivato ad adattarsi linguisticamente alla società nella quale sceglie di vivere. Dall’altra emerge una posizione secondo cui, almeno in alcuni settori, la conoscenza di lingue come l’arabo da parte di cittadini e professionisti italiani potrebbe facilitare il rapporto con persone che ancora non padroneggiano la lingua nazionale. Il dato del sondaggio non risolve naturalmente questa discussione, ma fotografa le opinioni del campione in un determinato momento e sulla base delle specifiche risposte proposte agli intervistati.

Dal dibattito televisivo al sondaggio di Termometro Politico

La discussione è nata dalle dichiarazioni pronunciate da Mieli durante una puntata di Omnibus, su La7, nel corso di un confronto sull’integrazione. Secondo le ricostruzioni disponibili, il giornalista aveva affermato che anche gli italiani dovrebbero imparare le lingue degli immigrati e aveva portato l’arabo come esempio. Aveva però anche precisato che per gli stranieri resta ovviamente necessario apprendere l’italiano. La distinzione è rilevante perché la posizione di Mieli non escludeva l’apprendimento dell’italiano da parte degli immigrati, ma aggiungeva un secondo elemento: la possibilità che una maggiore conoscenza delle lingue straniere da parte della società ospitante contribuisca a favorire la comunicazione. Il questionario di Termometro Politico ha poi tradotto questo tema in una domanda diretta rivolta agli intervistati.