Incidente treni in Spagna, il bilancio dei morti aumenta drammaticamente: un’italiana risulta dispersa

Si aggrava drammaticamente il bilancio del disastro ferroviario in Spagna, avvenuto mercoledì 28 ottobre nei pressi di Urda, nella provincia di Toledo, lungo la linea ad alta velocità Madrid-Siviglia. Le vittime dello scontro tra due convogli delle compagnie Renfe e Iryo sono salite a 64, secondo gli ultimi aggiornamenti delle autorità regionali della Castiglia-La Mancia. Tra i passeggeri coinvolti risulta anche una cittadina italiana dispersa, mentre altri quattro connazionali che viaggiavano sul treno Iryo sono stati individuati e si trovano in buone condizioni.

La tragedia assume proporzioni sempre più gravi con il passare delle ore. Il nuovo bilancio delle vittime è stato riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che cita il presidente della regione Castiglia-La Mancia, Emiliano García-Page. Le autorità locali stanno coordinando le operazioni di soccorso e assistenza ai feriti, mentre proseguono gli accertamenti sulle persone coinvolte nella collisione.

La Farnesina segue costantemente gli sviluppi dell’emergenza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto l’attivazione di una cellula di crisi presso l’Ambasciata d’Italia, mentre il console italiano a Madrid si è recato direttamente sul luogo del disastro.

Incidente ferroviario a Toledo, il bilancio sale a 64 morti: 15 feriti in condizioni gravissime

Il numero delle vittime dell’incidente ferroviario di Urda continua ad aumentare. Dopo le prime notizie che parlavano di decine di morti, le autorità della Castiglia-La Mancia hanno aggiornato il bilancio a 64 persone decedute.

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità regionali, 58 persone sono state trasportate e ricoverate in ospedale in seguito alla collisione. Di queste, 15 versano in condizioni particolarmente gravi. Altre circa 50 persone con ferite lievi stanno ricevendo assistenza sanitaria. Il numero complessivo delle persone coinvolte evidenzia la gravità dello scontro e l’impatto che la tragedia ha avuto sui passeggeri dei due treni ad alta velocità.

Un’italiana dispersa nel disastro ferroviario: quattro connazionali sono salvi

Arrivano notizie preoccupanti anche per l’Italia. Secondo fonti della Farnesina, sul convoglio Iryo coinvolto nello scontro ferroviario risultavano presenti cinque cittadini italiani. Quattro di loro sono stati individuati e si trovano in buone condizioni. Per la quinta persona, invece, sono stati inizialmente avviati ulteriori approfondimenti.

Un successivo aggiornamento delle fonti del Ministero degli Esteri ha confermato che una cittadina italiana risulta dispersa in seguito al gravissimo incidente. Le verifiche sono ancora in corso e, al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni della donna.

La Farnesina sta inoltre approfondendo la possibilità che altri connazionali fossero presenti sul secondo convoglio coinvolto, quello della compagnia ferroviaria Renfe.

Le attività di identificazione e assistenza proseguono attraverso il coordinamento tra le rappresentanze diplomatiche italiane e le autorità spagnole.

Farnesina al lavoro, Tajani dispone una cellula di crisi: il console italiano sul luogo della tragedia

Il governo italiano ha attivato una serie di iniziative per monitorare la situazione e garantire assistenza ai connazionali eventualmente coinvolti nel disastro ferroviario sulla linea Madrid-Siviglia. Secondo quanto riferito da fonti della Farnesina, il console italiano a Madrid ha raggiunto il luogo dell’incidente ed è in contatto diretto con le autorità locali impegnate nella gestione dell’emergenza.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto la costituzione di una cellula di crisi presso l’Ambasciata d’Italia, con il compito di mantenere un collegamento costante con le autorità di polizia e sanitarie spagnole. Una squadra del Consolato Generale italiano sta inoltre visitando gli ospedali della zona e i centri di raccolta dei superstiti, per verificare l’eventuale presenza di altri cittadini italiani e raccogliere informazioni utili.

Allo stato attuale, secondo le fonti diplomatiche, non sono pervenute ulteriori segnalazioni all’Unità di Crisi o alle sedi diplomatico-consolari italiane a Madrid.

Le attività di monitoraggio proseguono comunque senza interruzioni, con particolare attenzione alla situazione della connazionale dispersa e alla verifica dei passeggeri del treno Renfe.

Tre giorni di lutto in Andalusia: il dolore della Spagna per le vittime

La gravità della tragedia ha spinto le autorità dell’Andalusia a proclamare tre giorni di lutto in memoria delle vittime dello scontro ferroviario. Ad annunciarlo è stato il presidente della regione, Juan Manuel Moreno, attraverso un messaggio pubblicato su X e ripreso dai media spagnoli. Il lutto è stato proclamato dalle ore 14 di mercoledì 28 ottobre fino alle ore 14 di sabato 31 ottobre.

Nel suo messaggio, il presidente andaluso ha espresso il dolore dell’intera comunità regionale per quanto accaduto. “Siamo devastati”, ha scritto Moreno, aggiungendo che “l’Andalusia è al fianco delle vittime di questo nuovo incidente ferroviario”.

La decisione testimonia la profonda commozione suscitata dal disastro, che ha colpito una delle principali direttrici ferroviarie del Paese, utilizzata per i collegamenti ad alta velocità tra Madrid e il Sud della Spagna.