Incidente sull’autostrada Messina-Catania, auto si ribalta nella galleria Giardini: traffico in tilt

Incidente stradale sull’autostrada A18 Messina-Catania, dove nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 ottobre, un’automobile si è ribaltata all’interno della galleria Giardini, lungo la carreggiata in direzione Messina. L’episodio ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione autostradale, con lunghissime code e rallentamenti per gli automobilisti diretti verso la città dello Stretto.

Messina-Catania, auto ribaltata nella galleria Giardini

L’incidente si è verificato all’interno del tunnel Giardini, dove una vettura, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata mentre percorreva l’autostrada in direzione Messina. La situazione ha determinato importanti disagi alla viabilità, rendendo necessarie modifiche alla circolazione nella zona interessata. Al momento non sono state fornite informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte nell’incidente.

Il CAS avvisa gli automobilisti: doppio senso di circolazione e lunghe code

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha diffuso una comunicazione per segnalare le criticità alla viabilità e invitare gli automobilisti a prestare particolare attenzione. Secondo quanto comunicato dal CAS, in corrispondenza della galleria Giardini è attivo il doppio senso di circolazione, mentre si registrano code molto lunghe in direzione Messina. L’ente autostradale raccomanda quindi la massima prudenza a chi percorre il tratto interessato dall’incidente. La circolazione sull’autostrada Messina-Catania risulta pertanto fortemente rallentata in prossimità della galleria Giardini, con disagi per i veicoli diretti verso Messina.