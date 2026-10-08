In rete compare la “Camera Arbitrale Islamica”, l’UCOII prende le distanze: “in Italia la giustizia la fa lo Stato, non la Shari’a”

L'UCOII, l'Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, prende le distanze dalla "Camera Arbitrale Islamica Italiana", che si propone di risolvere controversie civili e commerciali "in conformità ai principi della Shari'a"

Giustizia Italiana e Camera Arbitrale Islamica
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII) prende atto della comparsa in rete di una sedicente “Camera Arbitrale Islamica Italiana“, che si propone di risolvere controversie civili e commerciali “in conformità ai principi della Shari’a“, e ne prende pubblicamente e nettamente le distanze. Si tratta di un’iniziativa nata in modo del tutto autonomo, promossa da soggetti sconosciuti alle comunità islamiche italiane e privi di qualsiasi mandato da parte loro. Nessuna delle realtà associative, dei centri islamici e delle moschee che l’UCOII rappresenta sul territorio nazionale ha promosso, sostenuto o riconosciuto questa iniziativa, né è stata consultata.

L’UCOII ribadisce che in Italia la giustizia è amministrata dai tribunali della Repubblica, nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato. È un sistema che garantisce pienamente i diritti di tutti i cittadini e i residenti, musulmani compresi, e che non ha bisogno di strutture parallele. Le materie che riguardano lo stato delle persone e i diritti indisponibili, come il matrimonio, la famiglia e la filiazione, sono peraltro escluse per legge da qualsiasi forma di arbitrato.

Anche sul piano religioso, la tradizione islamica insegna al credente a rispettare gli impegni assunti e le leggi del Paese in cui vive. Per il musulmano italiano, affidarsi alla giustizia dello Stato non è una rinuncia alla propria fede, ma ne è coerente espressione. Le comunità islamiche continuano invece a offrire, come sempre, ascolto, mediazione familiare e accompagnamento spirituale, nel pieno rispetto dell’ordinamento.

Iniziative di questo tipo non possono essere accettate dai musulmani italiani. Per questo, l’UCOII invita i fedeli a diffidare di servizi di questo genere.

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