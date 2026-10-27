Il sommelier reggino Gaspare Stellato eletto al Consiglio Nazionale FISAR

Il sommelier reggino Gaspare Stellato è stato eletto nel Consiglio Nazionale FISAR, un risultato che rafforza la rappresentanza della Calabria all’interno dell’associazione e premia il percorso di crescita della Delegazione di Reggio Calabria. A questo traguardo si aggiunge il riconoscimento ottenuto da Rosanna Reale per la migliore tessera 2027, portando a due i nuovi successi della realtà associativa reggina. Risultati che arrivano al termine di mesi caratterizzati da iniziative e attività dedicate alla valorizzazione delle professionalità e delle eccellenze del territorio. La Delegazione sta infatti portando avanti gli impegni assunti all’inizio dell’anno, con l’obiettivo di favorire una fase di rinascita e consolidamento della propria presenza sul territorio. Tra le iniziative già realizzate figurano cinque eventi sold out e l’organizzazione, per la prima volta in provincia, del concorso per il Miglior Sommelier dell’Anno. L’elezione di Stellato rappresenta adesso un’ulteriore opportunità per dare voce alle istanze del territorio reggino e del Mezzogiorno all’interno degli organismi nazionali FISAR.

Galasso: “Un’opportunità importante per dare voce al nostro territorio”

A commentare i risultati raggiunti è il delegato FISAR di Reggio Calabria, Giovanni Galasso, che sottolinea il lavoro svolto dalla squadra e le prospettive di crescita dell’associazione, annunciando anche una nuova iniziativa in programma alla fine del mese.

“La Delegazione FISAR di Reggio Calabria sta dimostrando una capacità di crescita straordinaria. Stiamo raccogliendo risultati importanti, a conferma che la squadra sta lavorando bene e che il percorso intrapreso sta dando i suoi frutti. A fine mese ci attende un nuovo evento, realizzato con un partner eccezionale, che rappresenterà un’ulteriore occasione per continuare a crescere e a far conoscere le nostre eccellenze.

Non posso che essere soddisfatto dei traguardi raggiunti, che considero non punti di arrivo, ma nuovi punti di partenza. L’elezione di Gaspare Stellato al Consiglio Nazionale rappresenta un’opportunità importante: porterà con sé la voce della nostra Delegazione e del territorio, affinché anche il Sud possa ricevere maggiore attenzione e vedere riconosciuto il valore delle proprie risorse.

Troppo spesso il Mezzogiorno viene considerato un fanalino di coda. Siamo convinti, invece, che abbia competenze, professionalità ed eccellenze umane e materiali che meritano di essere valorizzate. Sono certo che Gaspare saprà rappresentare queste istanze con impegno e perseveranza, contribuendo a promuovere un percorso di crescita e riscatto per il nostro territorio”, dichiara Galasso.

La crescita della FISAR reggina e le nuove opportunità per il territorio

L’ingresso di Gaspare Stellato nel Consiglio Nazionale FISAR costituisce dunque un motivo di orgoglio per la Delegazione di Reggio Calabria e, allo stesso tempo, un’occasione per rafforzare la presenza calabrese all’interno dell’associazione nazionale. L’obiettivo è quello di contribuire a una maggiore attenzione verso il Mezzogiorno, promuovendo il riconoscimento delle competenze, delle professionalità e delle risorse che caratterizzano il territorio. Il risultato si inserisce in un percorso che, attraverso l’organizzazione di eventi, concorsi e iniziative, punta a valorizzare la cultura enologica e il ruolo dei sommelier, creando nuove opportunità di confronto e crescita. Anche il riconoscimento assegnato a Rosanna Reale per la migliore tessera 2027 contribuisce a dare visibilità al lavoro della Delegazione, che guarda ora ai prossimi appuntamenti con l’intenzione di consolidare i traguardi raggiunti. La nuova rappresentanza nazionale e le attività in programma si inseriscono così in una strategia di valorizzazione delle eccellenze locali, con l’ambizione di rafforzare il contributo della Calabria e del Sud all’interno della FISAR.