Il ritorno di Inzaghi a Pisa è pirotecnico: spettacolare 3-3 per il Palermo che resta primo e imbattuto | CLASSIFICA

Pippo Inzaghi torna a Pisa da ex e strappa un pari scoppiettante: sotto di 2 gol, i rosanero ne fanno addirittura 3 nella ripresa, ma vengono raggiunti nel finale

Johnsen Palermo
Foto di @palermofficial

Gol e spettacolo nell’infrasettimanale all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Il ritorno di Pippo Inzaghi da ex, dopo la promozione di due anni fa e un addio con strascico polemico annesso, è parecchio scoppiettante. Sei gol, un turbinio di emozioni e un equilibrio che pende tanto dall’una, quanto dall’altra parte, finendo per cristallizzarsi su un 3-3 che, al triplice fischio, tutto sommato, regala un punto meritato a entrambe. Il Palermo resta ancora imbattuto in stagione e primo in classifica a +4 sul Modena, il Pisa consolida la propria posizione Playoff.

Pisa-Palermo 3-3: il racconto del match

Il primo tempo è nerazzurro. Il Pisa passa in vantaggio al 26′ con Pittarello: gran palla di Correia per Zanon che dal fondo crossa e trova il bomber ex Catanzaro abile a depositare in rete con il benestare del Var che valuta la posizione regolare. Al 40′ Pittarello raddoppia: Bozhinov prolunga il corner di Marras e trova l’attaccante pronto a insaccare il 2-0.

Inzaghi si sarà fatto sentire parecchio nello spogliatoio perchè nella ripresa i siciliani firmano 3 gol in in 17 minuti. Al 53′ Johnsen accorcia le distanze con una conclusione mancina deviata da Zanon e che beffa Confente. C’è partita, eccome. Quattro minuti dopo, infatti, si è già in parità: Peda raccoglie da Pohjnapalo e piazza la palla sotto l’incrocio.

Al 70′ il Palermo mette pure la freccia e sorpassa: Vavassori vince un rimpallo con Bozhinov e poi batte Confente per un 2-3 clamoroso, visto il risultato del primo tempo. Ma non è finita qui. Il Pisa torna a segnare all’80’: Rao scappa sulla sinistra, palla dentro per Moreo che lascia scorrere verso Marras, il cui sinistro a giro batte Perin per il definitivo 3-3.

Risultati 9ª Giornata Serie B

Martedì 27 ottobre

Ore 19:00

Benevento-Catanzaro 1-1

Ore 20:00

Ascoli-Sampdoria 2-0
Cesena-Empoli 2-1
Entella-Avellino 1-1
Vicenza-Modena 1-2
Mantova-Cremonese 0-2
Padova-Sudtirol 2-0

Mercoledì 28 ottobre

Ore 19:00

Pisa-Palermo 3-3

Ore 20:00

Carrarese-Arezzo
Juve Stabia-Verona

Classifica Serie B

  1. Palermo 23
  2. Modena 19
  3. Ascoli 18
  4. Mantova 17
  5. Benevento 15
  6. Pisa 15
  7. Padova 13
  8. Sudtirol 13
  9. Avellino 12
  10. Cesena 11
  11. Entella 10
  12. Arezzo 10*
  13. Vicenza 9
  14. Verona 9*
  15. Cremonese 9
  16. Vicenza 9
  17. Juve Stabia 8 (-4)*
  18. Empoli 6
  19. Carrarese 7*
  20. Sampdoria 5
  21. Catanzaro 5

*una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 10ª giornata

Sabato 31 ottobre

Ore 15.00

Cremonese-Benevento
Modena-Mantova
Sudtirol-Cesena

Ore 17.15

Catanzaro-Padova

Ore 19.30

Sampdoria-Entella

Domenica 1 novembre

Ore 15.00

Arezzo-Ascoli
Avellino-Pisa
Empoli-Juve Stabia

Ore 17.15

Verona-Carrarese

Ore 19.30

Palermo-Vicenza

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