Il ritorno di Inzaghi a Pisa è pirotecnico: spettacolare 3-3 per il Palermo che resta primo e imbattuto | CLASSIFICA

Gol e spettacolo nell’infrasettimanale all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Il ritorno di Pippo Inzaghi da ex, dopo la promozione di due anni fa e un addio con strascico polemico annesso, è parecchio scoppiettante. Sei gol, un turbinio di emozioni e un equilibrio che pende tanto dall’una, quanto dall’altra parte, finendo per cristallizzarsi su un 3-3 che, al triplice fischio, tutto sommato, regala un punto meritato a entrambe. Il Palermo resta ancora imbattuto in stagione e primo in classifica a +4 sul Modena, il Pisa consolida la propria posizione Playoff.

Pisa-Palermo 3-3: il racconto del match

Il primo tempo è nerazzurro. Il Pisa passa in vantaggio al 26′ con Pittarello: gran palla di Correia per Zanon che dal fondo crossa e trova il bomber ex Catanzaro abile a depositare in rete con il benestare del Var che valuta la posizione regolare. Al 40′ Pittarello raddoppia: Bozhinov prolunga il corner di Marras e trova l’attaccante pronto a insaccare il 2-0.

Inzaghi si sarà fatto sentire parecchio nello spogliatoio perchè nella ripresa i siciliani firmano 3 gol in in 17 minuti. Al 53′ Johnsen accorcia le distanze con una conclusione mancina deviata da Zanon e che beffa Confente. C’è partita, eccome. Quattro minuti dopo, infatti, si è già in parità: Peda raccoglie da Pohjnapalo e piazza la palla sotto l’incrocio.

Al 70′ il Palermo mette pure la freccia e sorpassa: Vavassori vince un rimpallo con Bozhinov e poi batte Confente per un 2-3 clamoroso, visto il risultato del primo tempo. Ma non è finita qui. Il Pisa torna a segnare all’80’: Rao scappa sulla sinistra, palla dentro per Moreo che lascia scorrere verso Marras, il cui sinistro a giro batte Perin per il definitivo 3-3.

Risultati 9ª Giornata Serie B

Martedì 27 ottobre

Ore 19:00



Benevento-Catanzaro 1-1

Ore 20:00

Ascoli-Sampdoria 2-0

Cesena-Empoli 2-1

Entella-Avellino 1-1

Vicenza-Modena 1-2

Mantova-Cremonese 0-2

Padova-Sudtirol 2-0

Mercoledì 28 ottobre

Ore 19:00

Pisa-Palermo 3-3

Ore 20:00

Carrarese-Arezzo

Juve Stabia-Verona

Classifica Serie B

Palermo 23 Modena 19 Ascoli 18 Mantova 17 Benevento 15 Pisa 15 Padova 13 Sudtirol 13 Avellino 12 Cesena 11 Entella 10 Arezzo 10* Vicenza 9 Verona 9* Cremonese 9 Vicenza 9 Juve Stabia 8 (-4)* Empoli 6 Carrarese 7* Sampdoria 5 Catanzaro 5

*una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 10ª giornata

Sabato 31 ottobre

Ore 15.00



Cremonese-Benevento

Modena-Mantova

Sudtirol-Cesena

Ore 17.15



Catanzaro-Padova

Ore 19.30



Sampdoria-Entella

Domenica 1 novembre

Ore 15.00



Arezzo-Ascoli

Avellino-Pisa

Empoli-Juve Stabia

Ore 17.15



Verona-Carrarese

Ore 19.30



Palermo-Vicenza