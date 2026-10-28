Il ritorno di Inzaghi a Pisa è pirotecnico: spettacolare 3-3 per il Palermo che resta primo e imbattuto | CLASSIFICA

Gol e spettacolo nell’infrasettimanale all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Il ritorno di Pippo Inzaghi da ex, dopo la promozione di due anni fa e un addio con strascico polemico annesso, è parecchio scoppiettante. Sei gol, un turbinio di emozioni e un equilibrio che pende tanto dall’una, quanto dall’altra parte, finendo per cristallizzarsi su un 3-3 che, al triplice fischio, tutto sommato, regala un punto meritato a entrambe. Il Palermo resta ancora imbattuto in stagione e primo in classifica a +4 sul Modena, il Pisa consolida la propria posizione Playoff.
Pisa-Palermo 3-3: il racconto del match
Il primo tempo è nerazzurro. Il Pisa passa in vantaggio al 26′ con Pittarello: gran palla di Correia per Zanon che dal fondo crossa e trova il bomber ex Catanzaro abile a depositare in rete con il benestare del Var che valuta la posizione regolare. Al 40′ Pittarello raddoppia: Bozhinov prolunga il corner di Marras e trova l’attaccante pronto a insaccare il 2-0.
Inzaghi si sarà fatto sentire parecchio nello spogliatoio perchè nella ripresa i siciliani firmano 3 gol in in 17 minuti. Al 53′ Johnsen accorcia le distanze con una conclusione mancina deviata da Zanon e che beffa Confente. C’è partita, eccome. Quattro minuti dopo, infatti, si è già in parità: Peda raccoglie da Pohjnapalo e piazza la palla sotto l’incrocio.
Al 70′ il Palermo mette pure la freccia e sorpassa: Vavassori vince un rimpallo con Bozhinov e poi batte Confente per un 2-3 clamoroso, visto il risultato del primo tempo. Ma non è finita qui. Il Pisa torna a segnare all’80’: Rao scappa sulla sinistra, palla dentro per Moreo che lascia scorrere verso Marras, il cui sinistro a giro batte Perin per il definitivo 3-3.
Risultati 9ª Giornata Serie B
Martedì 27 ottobre
Ore 19:00
Benevento-Catanzaro 1-1
Ore 20:00
Ascoli-Sampdoria 2-0
Cesena-Empoli 2-1
Entella-Avellino 1-1
Vicenza-Modena 1-2
Mantova-Cremonese 0-2
Padova-Sudtirol 2-0
Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00
Pisa-Palermo 3-3
Ore 20:00
Carrarese-Arezzo
Juve Stabia-Verona
Classifica Serie B
- Palermo 23
- Modena 19
- Ascoli 18
- Mantova 17
- Benevento 15
- Pisa 15
- Padova 13
- Sudtirol 13
- Avellino 12
- Cesena 11
- Entella 10
- Arezzo 10*
- Vicenza 9
- Verona 9*
- Cremonese 9
- Vicenza 9
- Juve Stabia 8 (-4)*
- Empoli 6
- Carrarese 7*
- Sampdoria 5
- Catanzaro 5
*una partita in meno
Prossimo turno Serie B, 10ª giornata
Sabato 31 ottobre
Ore 15.00
Cremonese-Benevento
Modena-Mantova
Sudtirol-Cesena
Ore 17.15
Catanzaro-Padova
Ore 19.30
Sampdoria-Entella
Domenica 1 novembre
Ore 15.00
Arezzo-Ascoli
Avellino-Pisa
Empoli-Juve Stabia
Ore 17.15
Verona-Carrarese
Ore 19.30
Palermo-Vicenza