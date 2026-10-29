Il premier Meloni alla convention di Cateno De Luca: “sicurezza prima di tutto, lotta senza quartiere alla criminalità organizzata”

Il sicurezza come condizione indispensabile per garantire sviluppo economico, libertà e crescita sociale. È uno dei temi affrontati dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla convention di Cateno De Luca, organizzata a Roma da Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia. Il premier ha ribadito l’impegno del Governo nel contrasto alla criminalità organizzata, sottolineando la necessità di assicurare il rispetto della legge e una presenza efficace delle istituzioni su tutto il territorio nazionale. “La precondizione essenziale è la sicurezza. Non può esserci libertà economica né sviluppo sociale se le regole non vengono rispettate, se la legalità viene calpestata”, ha dichiarato Meloni, collegando la tutela dell’ordine pubblico alle possibilità di crescita delle comunità locali.

Meloni: “la lotta alla criminalità organizzata rimane una priorità assoluta”

Nel suo messaggio, la presidente del Consiglio ha rivendicato gli interventi dell’esecutivo per rafforzare il presidio del territorio e sostenere l’attività delle forze dell’ordine, indicando il contrasto alle organizzazioni criminali tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo. “La lotta senza quartiere alla criminalità organizzata rimane una priorità assoluta di questo governo. Abbiamo rafforzato la presenza dello Stato, incrementato gli organici delle forze di polizia, abbiamo riaffermato il principio che la legge si rispetta ovunque, a partire proprio da quei territori dove lo Stato aveva troppo spesso fatto un passo indietro”, ha proseguito il premier.