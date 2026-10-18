Il Ponte dell’Alba ospita il suo primo evento! Giovani, dj e allegria: dove ieri c’era degrado, oggi si fa festa | FOTO e INTERVISTE

Una settimana fa è stato inaugurato in pompa magna, venerdì sera ha cambiato nome dopo che 16.000 cittadini hanno votato sui social per ribattezzarlo, oggi il Ponte sul Calopinace, neo Ponte dell’Alba, ha ospitato il suo primo evento. L’area è diventata fin da subito parte integrante della città come snodo viario, prolungamento delle “corsette” di tanti sportivi o semplice tracciato per una passeggiata vista mare. Lo scopo dell’Amministrazione, come annunciato dal sindaco Cannizzaro durante l’inaugurazione dello scorso 9 ottobre, 58 giorni dopo l’annuncio e, soprattutto, 10 anni dopo il progetto presentato dall’Amministrazione Falcomatà che dal 2016 non era riuscito a completarlo, è quello di valorizzare l’area come spazio fruibile tutto l’anno e luogo di aggregazione.

Oggi, tanti giovani si sono dati appuntamento per festeggiare l’apertura di un nuovo spazio di socialità. L’Amministrazione ha coinvolto i professionisti della movida reggina che hanno organizzato una serata tra musica dei dj reggini, cibo e una spettacolare vista con il tramonta sullo Stretto. Tranquilli, non faremo alcun paragone con il Sunsetland, anche perché, essendoci andato nessuno, nessuno lo ricorda.

Il paragone lo facciamo con gli ultimi 10 anni in cui quel ponte ha rappresentato il simbolo del degrado, della politica che non funziona, che spezza la città in due tronconi limitando i cittadini. Oggi in quello spazio, completamente riqualificato, i giovani si riuniscono, fanno festa, passano una serata diversa, si balla, si mangia, si ride. Quegli stessi giovani che il 9 ottobre hanno inaugurato il nuovo Ponte dell’Alba e che, si spera, proprio per questo ne avranno grande cura. Perché dove prima c’era degrado, oggi si fa festa, brindando alla speranza che quel degrado non torni mai più.