Il Piria di Rosarno a lezione di legalità con Gherardo Colombo: gli studenti a confronto su giustizia e Costituzione

Nell’ambito del progetto “Sulleregole” il Piria di Rosarno seguirà ancora una volta i percorsi tenuti da Gherardo Colombo, magistrato, giurista e scrittore, da anni impegnato nella divulgazione e nell’educazione alla legalità. Protagonista di alcune delle più importanti inchieste della storia giudiziaria italiana, tra cui quelle sulla Loggia P2 e Mani Pulite, Colombo ha portato al centro del confronto un tema quanto mai attuale: il rapporto tra giustizia e responsabilità individuale e collettiva, con al centro la Costituzione, filo conduttore di una riflessione che invita i giovani ad interrogarsi sulle proprie scelte, sul valore della responsabilità e sul ruolo di ciascuno nella costruzione di una società più consapevole, in un dialogo rivolto al presente, ma soprattutto al futuro.

Il preside Mariarosaria Russo nel presentare il progetto ha ricordato che l’Associazione “Sulleregole” è un’associazione culturale e di promozione sociale fondata a Milano nel 2010 dal magistrato Gherardo Colombo insieme a un gruppo di cittadini che nasce ispirata dal libro “Sulle regole” scritto da Gherardo Colombo nel 2008 con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità, della giustizia, della democrazia e la consapevolezza del senso delle regole nella convivenza civile. L’associazione organizza incontri, laboratori ed eventi annuali in streaming o via satellite per coinvolgere studenti sul valore della giustizia, della libertà e dell’uguaglianza. La Russo ha ringraziato Gherardo Colombo per i contribuiti che rendono gli incontri preziosi momenti di confronto e riflessione.