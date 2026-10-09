Il Palermo torna in campo dopo la sosta, domani c’è l’Empoli. Inzaghi: “ci siamo allenati bene. Vavassori? Meno ne parliamo e meglio è per lui”

“Abbiamo fatto una bella sosta, ci siamo allenati bene, ci sentiamo pronti. Ho grande rispetto per l’Empoli e per il nuovo allenatore che è arrivato, ma io guardo alla mia squadra. Mi fido dei miei ragazzi e di ciò che vedo ogni giorno, sono curioso di vederli all’opera ma mi aspetto una grande partita”. Così il tecnico rosanero Pippo Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Palermo di domani (ore 15), tra i match che vede la Serie B di ritorno in campo dopo la lunga sosta per le Nazionali.

Parlando degli indisponibili e dei recuperati, l’allenatore ha fatto la conta. “Perin e Hernani hanno recuperato, Hernani è quasi tutta la settimana che è con noi, Perin oggi ha fatto un bell’allenamento. Viene e deciderò domani chi giocherà, anche perché c’è Fortin che ha risposto been. Magnani e Barba ieri erano un po’ affaticati, ma contiamo di portare con noi almeno uno dei due”.

Poi raffica di domande sui singoli. “Pojhanpalo sta bene, se avesse giocato l’ultima partita con la Nazionale domani non avrebbe giocato, ma ha giocato solo mezz’ora. In ogni caso, c’è Gabriellioni, abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia. Io comunque vedo che la squadra sta bene. Mazzitelli? Ovviamente non può essere a livello degli altri, visto che è stato fermo per tanto tempo, ma sta mettendo benzina e penso che mezz’ora possa giocare al momento. Da domani può iniziare a darci una mano. Gomes e Magnani sono entrati bene nell’ultima partita, è quello che devono fare tutti, mettermi in difficoltà. Vavassori? Meno ne parliamo e meglio facciamo al ragazzo. E’ umile, ma sa che è solo all’inizio, che il difficile verrà adesso. Domani ovviamente giocherà perché se lo merita e perché sta facendo bene”.