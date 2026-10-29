Il Ministro Crosetto alla convention di Cateno De Luca: “tecnologia, imprese e infrastrutture, lo Stato deve stare al passo con i cambiamenti”

La trasformazione tecnologica dell’economia, la competitività delle imprese e la necessità di rendere più efficiente la pubblica amministrazione sono stati alcuni dei temi affrontati dal ministro della Difesa Guido Crosetto durante il suo intervento alla convention di Cateno De Luca, organizzata a Roma nell’ambito de “L’Italia dei Territori”. Una riflessione dedicata ai cambiamenti che stanno interessando i sistemi produttivi e alle conseguenze che le nuove tecnologie hanno sull’organizzazione dello Stato e sulle opportunità di sviluppo dei territori.

Crosetto: intelligenza artificiale e cybersecurity cambiano le sfide della pubblica amministrazione

Nel suo intervento, Crosetto ha richiamato l’attenzione sulla rapidità con cui stanno evolvendo tecnologia, economia e processi produttivi. L’affermazione dell’intelligenza artificiale, le nuove esigenze legate alla cybersecurity e il continuo sviluppo dell’innovazione impongono, secondo il ministro, un adeguamento dei tempi e delle modalità operative della pubblica amministrazione. Il ragionamento si è concentrato sul rapporto tra efficienza amministrativa e capacità di attrarre investimenti. In un’economia caratterizzata da trasformazioni sempre più rapide, imprese e capitali tendono infatti a orientarsi verso territori nei quali trovano procedure più semplici, risposte tempestive e condizioni favorevoli allo sviluppo delle attività produttive. Da qui la necessità, evidenziata da Crosetto, di rendere l’azione dello Stato maggiormente compatibile con le esigenze di un sistema economico in continua evoluzione, evitando che le complessità burocratiche diventino un ostacolo alla competitività.

Difesa e sistema produttivo, l’attenzione alle piccole e medie imprese

Un altro passaggio dell’intervento ha riguardato il rapporto tra il settore della Difesa e il tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese che operano all’interno delle filiere industriali. Crosetto ha sottolineato l’importanza di garantire che gli investimenti pubblici producano benefici lungo l’intera catena produttiva, raggiungendo anche le realtà imprenditoriali di dimensioni più contenute. Un obiettivo che richiede attenzione non soltanto alla distribuzione delle risorse, ma anche all’effettiva capacità delle amministrazioni di rispettare i tempi previsti. In particolare, il ministro ha richiamato il problema dei ritardi nei pagamenti ai fornitori, che rischiano di penalizzare soprattutto le aziende più piccole. Secondo il ragionamento sviluppato durante la convention, l’efficienza della spesa pubblica può essere compromessa quando le risorse destinate agli investimenti non arrivano tempestivamente alle imprese coinvolte.

Il Mediterraneo tra porti, energia e rotte commerciali

La parte conclusiva della riflessione ha ampliato lo sguardo alla centralità strategica del Mediterraneo, affrontando il ruolo dei porti, delle infrastrutture, dell’energia e delle principali rotte commerciali. Crosetto ha evidenziato come le dinamiche internazionali abbiano conseguenze dirette anche sulla dimensione economica e sociale dei territori italiani. Gli sviluppi che interessano le aree esterne ai confini nazionali incidono infatti sui costi sostenuti dalle famiglie, sulla competitività delle imprese e sulle prospettive di crescita delle economie locali. Il collegamento tra scenari internazionali e sviluppo territoriale ha rappresentato uno degli elementi centrali dell’intervento del ministro, che ha richiamato l’importanza delle infrastrutture e dei collegamenti commerciali nel determinare le opportunità economiche del Paese.