Il ministro Crosetto alla convention di Cateno De Luca: “fare il sindaco è un lavoro difficile, i Comuni sono il primo riferimento dei cittadini”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto alla convention di Sud chiama Nord, ringraziando Cateno De Luca per l’invito e soffermandosi sul ruolo degli amministratori locali. Al centro del suo intervento, l’esperienza personale maturata alla guida di un piccolo Comune della provincia di Cuneo e le difficoltà che i sindaci affrontano quotidianamente nel rapporto con i cittadini. Crosetto, ha sottolineato di aver iniziato il proprio percorso amministrativo a soli 25 anni come primo cittadino. Un incarico che, ha spiegato, comporta responsabilità continue e richiede di occuparsi direttamente anche delle questioni più pratiche della vita cittadina, dalla manutenzione dell’illuminazione pubblica alle problematiche della rete fognaria.

Crosetto: “il sindaco si occupa di tutto, non ha sabati e domeniche”

Il ministro Crosetto ha descritto quella del primo cittadino come “un’attività particolarmente impegnativa, nella quale le esigenze della comunità non si fermano durante i fine settimana”. Ha inoltre richiamato la propria esperienza da consigliere provinciale, sottolineando come “i cambiamenti intervenuti nel ruolo delle Province abbiano reso più complessa la gestione delle responsabilità amministrative sul territorio”. Secondo Crosetto, “il Comune rappresenta il primo punto di riferimento per le persone che attraversano difficoltà economiche o personali. È infatti al sindaco e all’amministrazione comunale che i cittadini si rivolgono per cercare soluzioni ai problemi quotidiani, anche quando le risorse e i poteri a disposizione degli enti locali risultano limitati rispetto alle aspettative”.