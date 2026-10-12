Il messinese Giuseppe Zagami eletto vicesegretario nazionale FIMMG

Prestigiosa affermazione nella Federazione dei medici di medicina generale per la squadra peloritana guidata dal segretario provinciale Aurelio Lembo

giuseppe zagami

Il messinese Giuseppe Zagami è stato eletto vicesegretario nazionale della FIMMG, il sindacato più rappresentativo dei medici di medicina generale in Italia: una nuova prestigiosa affermazione per la squadra peloritana guidata dal segretario provinciale Aurelio Lembo. La tornata elettorale si è svolta in occasione dell’85° Congresso a Villasimius, con la vittoria di Niccolò Biancalani, 44 anni, di Prato, che è diventato il nuovo segretario generale della Fimmg, succedendo a Silvestro Scotti, il quale l’ha guidata per dieci anni e ora ha assunto il ruolo di presidente.

Un esecutivo di otto componenti, composto da Pier Luigi Bartoletti, Carlo Curatola, Antonio Pio D’Ingianna, Alessandro Dabbene, Noemi Lopes, Enrico Peterle, Alessandro Rubino e appunto Giuseppe Zagami. L’età media dei membri è 48 anni: un dato che racconta “la volontà di coniugare energie nuove, competenze, esperienza e capacità di rappresentanza”. In questo momento la medicina generale è alla prese con varie problematiche tra cui la fuga dei camici bianchi, l’invecchiamento della popolazione e la sfida delle case di comunità: tutte priorità che la FIMMG affronterà con l’abnegazione e la competenza di sempre.

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