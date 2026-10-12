Il messinese Giuseppe Zagami eletto vicesegretario nazionale FIMMG

Il messinese Giuseppe Zagami è stato eletto vicesegretario nazionale della FIMMG, il sindacato più rappresentativo dei medici di medicina generale in Italia: una nuova prestigiosa affermazione per la squadra peloritana guidata dal segretario provinciale Aurelio Lembo. La tornata elettorale si è svolta in occasione dell’85° Congresso a Villasimius, con la vittoria di Niccolò Biancalani, 44 anni, di Prato, che è diventato il nuovo segretario generale della Fimmg, succedendo a Silvestro Scotti, il quale l’ha guidata per dieci anni e ora ha assunto il ruolo di presidente.

Un esecutivo di otto componenti, composto da Pier Luigi Bartoletti, Carlo Curatola, Antonio Pio D’Ingianna, Alessandro Dabbene, Noemi Lopes, Enrico Peterle, Alessandro Rubino e appunto Giuseppe Zagami. L’età media dei membri è 48 anni: un dato che racconta “la volontà di coniugare energie nuove, competenze, esperienza e capacità di rappresentanza”. In questo momento la medicina generale è alla prese con varie problematiche tra cui la fuga dei camici bianchi, l’invecchiamento della popolazione e la sfida delle case di comunità: tutte priorità che la FIMMG affronterà con l’abnegazione e la competenza di sempre.