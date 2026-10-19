Il Messina Volley esce sconfitto dalla trasferta di Palermo contro il Terrasini

Nella prima giornata del Campioanto di Serie B2 femminile, il Messina Volley torna con una sconfitta per 3-0 dalla trasferta di Palermo contro il Volley Terrasini. Al Pala Melina, le ragazze allenate da Marcela Nielsen combattono per tutti e tre set, ma purtroppo cedono contro le atlete di coach Tommaso Pirrotta. Nel dettaglio i primi due set sono stati molto combattuti con le due compagini che si sono alternate alla guida del match e con il team palermitano più determinate nell’ultimo parziale. Primo set con la squadra di casa che si porta avanti di 1-2 punti fino al break che gli consente di raggiungere il +5 (15-10) grazie a muro di Angelica Andreula. Il Messina Volley reagisce, torna in partita, pareggia con Nielsen e si porta avanti con Barbora Basile (16-17). Coach Pirrotta chiama la pausa, ma le ospiti aumentano il loro vantaggio, portandosi a + 5 (16-21) con due muri di Rebecca La Spada, l’ace di Nielsen e la palla a terra di Basile. Secondo discrezionale per la squadra di casa, ma il muro di Marta Radicella concretizza il +6 (16-22). Due spunti di Emma Gylling Nielsen lanciano il recupero per il Volley Terrasini che si porta a -2 (20-22), con mister Nielsen a chiedere time-out. Al rientro il muro di Sara Sassanelli accorcia ulteriormente (21-22) e, successivamente, le due squadre tornano in pari (23.23). Secondo discrezionale ospite, con Andreula e Federica Bruno a chiudere in parziale in favore del team palermitano (25.23). Secondo set con il Messina Volley avanti di 1-2 punti fino al +4 (5-9). La squadra di casa reagisce e trova il pari 9-9. Si viaggia punto a punto fino al 19 pari, quando la squadra di casa piazza il break che gli consente di ragiungere il +4 (23-19) lanciati da Nielesen.

Il Messina Volley va in pausa, ma Bruno chiude il set 25-20 per il Volley Terrasini. 5 punti di Basile aprono il terzo parziale con le peloritane avanti di 4 punti (3-7). Pirrotta va in pausa ed il muro di Aurora Cesario trova il pari (8-8). Due spunti di Nielsen portano a 2 i punti di vantaggio della compagine peloritana (10-8) che, successivamente, vola a +6 (15-9). Il Messina Volley accorcia a -3 (17-14) con il muro di Nielsen e il pallonetto di Basile piazza il -2 (19-17). Pirrotta va in time-out con Andreaula a riporta a 4 (20-17) i punti di vantaggio per le padrone di casa. Due punti di Nielsen chiudono il match (25-19) in favore del Volley Terrasini.

“E’ stata una partita combattuta – commenta Radicella – soprattutto nei primi due set. Il livello è stato equilibrato, ma noi abbiamo fatto troppi errori. Va migliorata la parte mentale, ma non ci dobbiamo abbattere visto che siamo alla prima giornata. La prossima partita sarà a Gela, contro una squadra ben costruita che punta in alto”. “E’ stata una partita molto combattuta – commenta mister Pirrotta – e ci siamo trovati di fronte una squadra ben organizzata. Noi stiamo diventando squadra in quanto è un bel progetto mettere insieme ragazze che vengono da società diverse. Questo sarà un campionato più forte rispetto alla passata stagione, a parte 3-4 squadre è un torneo molto equilibrato”.

Volley Terrasini – Messina Volley 3-0 (25-23; 25-20; 25-10)

Volley Terrasini : Andreula (Cap.) 6, Cesario 8, Gitti 1, Melia, Sassanelli 7, Nielsen 15, Sindoni, Crapitti, Bruno 8, Marazzato, Amenta (Lib. 1), Maniscalchi (Lib. 2). All. Pirrotta, 2° All. Pipitone.

Messina Volley: Ignoto, Romeo, Radicella 9, Mondello 2, Apruti (Cap.) 1, Basile 17, Nielsen 9, Puglisi 1, Arena, De Luca, La Spada 5., Colombrita (Lib. 1), Scalisi (Lib. 2). All. Gugliandolo.