Il Mare Cross torna sulle spiagge di Reggio Calabria: due giorni di gare, spettacoli e musica a Catona | INFO

Il grande motocross torna a Reggio Calabria, con la spiaggia di Catona pronta a trasformarsi in un circuito spettacolare affacciato sullo Stretto. Dopo il successo dell’edizione 2025, caratterizzata da un’affluenza record di piloti provenienti da tutto il Sud Italia e in parte anche dall’estero, cresce l’attesa per il nuovo appuntamento con il Campionato Mare Cross, in programma sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026. Il Moto Club Sand Riders di Reggio Calabria è già al lavoro per definire gli ultimi dettagli di una manifestazione che unirà competizione sportiva, intrattenimento e momenti dedicati alle famiglie. Sulla sabbia reggina sono attesi decine di motociclisti pronti a confrontarsi nelle diverse categorie previste, con la partecipazione anche di piloti dal curriculum importante e con esperienze internazionali. La manifestazione, organizzata nell’ambito del campionato promosso da Motor Next, porterà nuovamente sul litorale cittadino una disciplina capace di coniugare velocità, tecnica di guida e spettacolo, richiamando appassionati delle due ruote e curiosi in uno scenario particolarmente suggestivo.

Il Campionato Mare Cross torna a Catona dopo il successo del 2025

La nuova edizione punta a raccogliere l’eredità di un 2025 particolarmente positivo, quando la manifestazione aveva registrato una partecipazione eccezionale, con piloti arrivati da numerose regioni del Mezzogiorno e anche dall’estero. Un risultato che ha confermato l’interesse per il motocross sulla sabbia e che rappresenta il punto di partenza per l’organizzazione dell’appuntamento di quest’anno. Il Moto Club Sand Riders ha predisposto il programma per riportare sulle spiagge di Catona una competizione di alto livello, inserita nel calendario del Campionato Mare Cross organizzato da Motor Next, promotore di una serie che si svolge in diverse località italiane. L’obiettivo è offrire un nuovo fine settimana dedicato alle due ruote artigliate, valorizzando una disciplina nella quale la capacità di affrontare il terreno sabbioso rappresenta un elemento determinante. La competizione si annuncia particolarmente interessante anche per la qualità dei partecipanti: accanto al numero consistente di iscritti attesi, gli organizzatori segnalano infatti la presenza di motociclisti con importanti esperienze agonistiche, anche internazionali, destinati ad aumentare il livello tecnico della sfida.

Le categorie in gara: dal Minicross 85 alle potenti MX1 e MX2

Il programma sportivo prevede la partecipazione di piloti appartenenti a diverse classi, offrendo spazio sia ai più giovani sia ai motociclisti impegnati nelle categorie di maggiore cilindrata. Sulla spiaggia di Catona si confronteranno gli atleti delle classi Minicross 85, 125, MX1 e MX2, con motociclette da 250 e 450 centimetri cubici. Una varietà di categorie che permetterà di assistere a prove differenti per caratteristiche tecniche e prestazioni dei mezzi, mantenendo al centro la capacità dei piloti di gestire velocità, equilibrio e traiettorie su una superficie particolarmente impegnativa. La presenza di concorrenti con esperienze internazionali contribuirà ad arricchire il confronto agonistico, portando ai cancelletti di partenza atleti abituati a competizioni di livello elevato. Il Mare Cross si distingue proprio per le peculiarità del terreno, che richiede una preparazione specifica e una gestione attenta della motocicletta durante tutte le fasi della gara. La sabbia, con le sue caratteristiche variabili, mette infatti alla prova la tecnica dei partecipanti e rende le competizioni particolarmente coinvolgenti anche per il pubblico presente lungo il percorso.

Un circuito di 1.500 metri sulla sabbia, modificato dopo la mareggiata

Uno degli elementi centrali della manifestazione sarà il tracciato di circa 1.500 metri ricavato lungo la spiaggia di Catona, che per l’edizione 2026 presenterà alcune modifiche rispetto alla configurazione utilizzata lo scorso anno. Gli interventi si sono resi necessari in seguito a una mareggiata che ha parzialmente ridefinito alcuni tratti della costa, incidendo sulla conformazione dell’area destinata alla competizione. Nonostante questi cambiamenti, gli organizzatori intendono mantenere le caratteristiche tecniche e spettacolari che avevano contraddistinto il circuito del 2025, particolarmente apprezzato dai partecipanti. Il percorso continuerà quindi a rappresentare una prova impegnativa per i motociclisti, chiamati a confrontarsi con un terreno che richiede precisione nella guida e capacità di adattamento. La conformazione della pista e la presenza di diverse categorie contribuiranno a rendere la giornata di gara ricca di momenti agonistici, con lo scenario dello Stretto a fare da cornice alla competizione. Il lavoro del Moto Club Sand Riders si concentra così anche sull’adeguamento del tracciato alle condizioni attuali del litorale, preservando il livello tecnico della manifestazione.

Sabato 31 ottobre Halloween sul lungomare di Catona tra stand e attività per bambini

Il fine settimana prenderà il via sabato 31 ottobre con una giornata dedicata non soltanto ai motori, ma anche all’intrattenimento e alla partecipazione delle famiglie. Il lungomare di Catona, intitolato al pluricampione italiano di automobilismo Enzo Laganà, ospiterà numerosi stand espositivi e iniziative pensate per accompagnare l’attesa della competizione sportiva di domenica. La concomitanza con la festa di Halloween offrirà inoltre un’occasione particolare per coinvolgere i più piccoli, che potranno partecipare indossando i propri costumi e scattare fotografie all’interno di spazi appositamente allestiti a tema. L’obiettivo è creare un’atmosfera di festa e convivialità, affiancando alla passione per il motocross momenti di divertimento rivolti a bambini e genitori. Il prologo del sabato permetterà così di vivere il lungomare anche al di fuori della dimensione agonistica, trasformando la manifestazione in un appuntamento aperto a un pubblico più ampio. Un programma che punta a valorizzare la partecipazione delle famiglie e a rendere il ritorno del Mare Cross un’occasione di aggregazione per il territorio.

La musica dei NOTOS accompagna la vigilia delle gare

La serata di sabato sarà arricchita dalla presenza dei NOTOS, formazione musicale nota per il proprio repertorio etno-folk-pop, che contribuirà ad animare il lungomare di Catona nella vigilia della competizione. La musica si affiancherà alle iniziative dedicate a Halloween e agli spazi espositivi, completando un programma pensato per unire sport e intrattenimento. L’appuntamento musicale rappresenterà uno dei momenti principali del prologo, offrendo ai partecipanti e ai visitatori la possibilità di trascorrere la serata in compagnia prima delle gare previste per il giorno successivo. La scelta di affiancare al motocross una proposta musicale e attività rivolte alle famiglie conferma la volontà degli organizzatori di dare alla manifestazione un carattere più ampio rispetto alla sola competizione. Il lungomare intitolato a Enzo Laganà diventerà così il punto di riferimento per una giornata che unirà l’atmosfera della festa di Halloween alla passione per i motori, preparando il pubblico all’appuntamento sportivo di domenica 1° novembre.

Domenica 1° novembre lo spettacolo del motocross sulla spiaggia

Il momento più atteso arriverà domenica 1° novembre, quando i piloti scenderanno sulla sabbia di Catona per affrontare la prova del Campionato Mare Cross. Le diverse categorie si confronteranno sul circuito di 1.500 metri, dando vita a una giornata nella quale saranno protagoniste la preparazione atletica, la tecnica e la capacità di gestire un terreno particolarmente complesso. La presenza di motociclisti provenienti da diverse aree del Paese, insieme ad atleti con esperienze internazionali, contribuirà a elevare il livello della competizione e ad alimentare l’interesse degli appassionati. Dopo l’affluenza record registrata nel 2025, il Moto Club Sand Riders di Reggio Calabria punta a confermare il richiamo della manifestazione, riportando sul litorale reggino una disciplina che aveva già raccolto apprezzamenti per la qualità del percorso e lo spettacolo offerto. Il fine settimana del 31 ottobre e del 1° novembre si annuncia dunque come un appuntamento significativo per gli amanti del motocross, ma anche come un’occasione per vivere il lungomare di Catona attraverso sport, musica e iniziative dedicate alle famiglie. Una manifestazione che torna a mettere al centro la spiaggia reggina e lo scenario dello Stretto, con l’obiettivo di dare continuità al successo della precedente edizione.