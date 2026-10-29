Il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria trionfa al 2° Trofeo Interscolastico di Canoa e Kayak di Pizzo

Una vera e propria collezione di premi e un dominio assoluto sulle acque di Pizzo. Il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria conquista il gradino più alto del podio al 2° Trofeo Interscolastico di Canoa / Kayak, svoltosi presso l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (Nautico) dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di Pizzo. L’evento, giunto alla sua seconda edizione dopo il successo del debutto nel maggio 2026, è stato promosso in sinergia con le associazioni sportive locali e la FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak), confermandosi come un appuntamento di rilievo per le scuole del territorio. Sette le compagini in gara, tra cui l’ITTL “Nautico” di Pizzo, l’IIS “F. Severi” di Gioia Tauro e il Liceo Scientifico “Berto” di Vibo Valentia.

Il Liceo Volta si è imposto in tutte le categorie principali, calando un prestigioso “poker” di vittorie: 1° e 2° posto Maschile (Gara Individuale), 1° e 2° posto Femminile (Gara Individuale), 1° posto Staffetta Maschile, 1° posto Staffetta Femminile.

Protagonisti assoluti della giornata sono stati gli studenti-atleti: Emma Greco Malara (1ª DSP), Martina Marino (2ª BSP), Gaia Battaglia (2ª ASP), Gaia La Corte (1ª ASA), Andrea Melchionna (3ª DSP), Andy Saverio Latella (2ª DSP), Antonino Fontana (2ª CNO) e Dario Mesiani (2ª DSP).

Un risultato straordinario che premia la dedizione e il lavoro di squadra promossi dalla Professoressa Angela Romeo, Referente del Centro Sportivo Scolastico della scuola. Gli atleti hanno potuto svolgere le loro sessioni di allenamento presso la cornice naturale del Parco Lineare Sud, supportati dalla preziosa competenza tecnica dell’istruttore federale Santo Cagliostro della ASD APS Dragon Team Canoa e Kayak RC.

Questo successo rappresenta il coronamento ideale per un istituto che fa della valorizzazione degli sport acquatici e della “palestra a cielo aperto” un elemento fondante della propria offerta formativa. In questi giorni, infatti, le Classi ad Indirizzo Sportivo stanno concludendo un intero mese di approfondimento teorico e pratico dedicato alle discipline che trovano nel mare e nel vento la loro forza motrice.

Il risultato di oggi conferma la validità di un più ampio progetto didattico capace di coniugare preparazione agonistica e crescita personale rispecchiando compiutamente la visione del Dirigente Scolastico Maria Rosa Monterosso, da sempre sostenitrice di una didattica innovativa e di metodologie d’insegnamento che valorizzino lo sport come fondamentale presidio educativo e strumento d’identità per gli studenti del Liceo Volta.