Il futuro delle crociere in Sicilia: conferenza sulle prospettive di sviluppo dei porti

Il futuro della crocieristica nei porti di Catania, Siracusa e Pozzallo sarà al centro di una conferenza stampa online organizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, in programma martedì 20 ottobre 2026, alle ore 15:30. L’incontro, dal titolo “Il futuro della crocieristica a Catania, Siracusa e Pozzallo: competitività e valore per il territorio”, rappresenterà un’occasione di approfondimento sulle prospettive del comparto crocieristico e sul ruolo che gli scali della Sicilia orientale possono svolgere nello sviluppo del turismo e dell’economia locale. Al centro dell’iniziativa ci saranno la competitività dei porti, la valorizzazione delle destinazioni turistiche e il rapporto tra l’attività crocieristica e le opportunità economiche per i territori interessati.

Gli interventi di Francesco Di Sarcina e Francesco di Cesare

Alla conferenza stampa interverranno Francesco Di Sarcina, commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, e Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo. La partecipazione dei due relatori consentirà di affrontare il tema attraverso una prospettiva istituzionale e un punto di vista specializzato nell’analisi del settore turistico. L’appuntamento si svolgerà online martedì 20 ottobre alle ore 15:30 e sarà dedicato alle prospettive future della crocieristica nei tre porti siciliani, con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra crescita del comparto, attrattività delle destinazioni e sviluppo economico del territorio.