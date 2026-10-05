Il Festival della comicità arriva a Reggio Calabria: “Facce da Bronzi” alla ricerca di nuovi talenti

Dopo le prime selezioni svolte a Milano e Roma, il Festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” approda a Reggio Calabria per il terzo e ultimo appuntamento della fase di selezione nazionale. La tappa romana, ospitata all’Accento Teatro e condotta da Mago Mancini, ha fatto registrare un grande riscontro e ha visto numerosi artisti mettersi in gioco davanti al pubblico e alla giuria. Al termine della serata hanno conquistato l’accesso alla semifinale Federico Anastasia, Nicolas Cristofanelli, Adel Ahmed e Alessio Lupo, che si aggiungono agli artisti già selezionati nella precedente tappa di Milano.

Il festival, ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, con la direzione artistica di Alessio Tagliento, prosegue così il proprio viaggio attraverso l’Italia alla ricerca di nuovi talenti della comicità, coinvolgendo artisti provenienti da diverse regioni e preparando il ritorno nella città d’origine della manifestazione.

La selezione di Reggio Calabria: otto proposte comiche in gara

Il nuovo appuntamento è in programma venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 21.00 al Cartoline After Club di Reggio Calabria, in via Amerigo Vespucci 14. La terza selezione del Festival è realizzata in collaborazione con l’associazione Capitolo24 APS e sarà condotta da Marco Mauro. Sul palco saliranno otto proposte comiche provenienti da Calabria, Sicilia e Puglia, tutte in corsa per conquistare un posto nella semifinale del 23 ottobre al Teatro Cilea di Reggio Calabria. A rappresentare la Calabria saranno Junior Trunzo, in arte Tinny Foot, da Nocera Terinese e Tremendona, nome d’arte di Antonella Pino, da Amantea. Dalla Sicilia arriveranno invece Massimo Maugeri da Messina, Salvo di Mari da Rosolini, Nonno Melo, nome d’arte di Giovanni Merimma, da Milazzo, e Marco Fontarosa da Catania. Per la Puglia si esibiranno il trio comico “Stelle Scadenti”, formato da Antonio Garzya, Francesco De Pascalis e Stefano Greco, da Lecce, e Gianni Labalestra da Putignano.

Gli artisti presenteranno sul palco la propria proposta comica sottoponendosi al giudizio di professionisti del mondo dello spettacolo. La giuria sarà composta dal comico e imitatore reggino Gennaro Calabrese, dall’attore, musicista e direttore del Cartoline Club Francesco Villari, da Giuseppe Surace, produttore teatrale de “il Mezzo Network”, e da Giuseppe Piromalli, direttore artistico dell’“Officina dell’arte”. La selezione reggina rappresenterà l’ultimo passaggio della prima fase del Festival: al termine delle tre tappe di Milano, Roma e Reggio Calabria sarà infatti definito il gruppo di comici che prenderà parte alla semifinale, tornando a esibirsi davanti al pubblico e alla giuria con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finalissima.

Semifinale al Teatro Cilea con Paolo Migone, Gigi Miseferi e “Rocco il Gigolò”

La semifinale è in programma 23 ottobre al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria e sarà una serata interamente dedicata alla comicità e allo spettacolo. I concorrenti che avranno superato le selezioni nazionali metteranno in scena le proprie migliori performance per cercare di ottenere l’accesso alla finale. A condurre sarà ancora Marco Mauro, affiancato da alcuni protagonisti della comicità italiana. Sul palco saliranno infatti il comico di Zelig Paolo Migone, l’attore del Bagaglino Gigi Miseferi e il celebre “Rocco il Gigolò”, alternando la competizione dei semifinalisti a momenti di intrattenimento. Nel corso della serata sarà inoltre conferito il Premio “Guerrieri”, riconoscimento ideato da Giuseppe Piromalli, direttore artistico dell’Officina dell’Arte, e destinato a personalità che si sono particolarmente distinte nei campi della legalità, dell’informazione, dell’arte e del teatro.

La finale il 25 ottobre: sul palco Pino e gli Anticorpi e gli artisti di Zelig

Il percorso dell’undicesima edizione di “Facce da Bronzi” si concluderà il 25 ottobre, sempre al Teatro Francesco Cilea, con la finale che assegnerà il Premio “Facce da Bronzi”. A guidare la serata sarà l’imitatore reggino Gennaro Calabrese. Accanto ai finalisti saliranno sul palco il duo “I Non Ti Regoli”, formato da Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza, Pino e gli Anticorpi, protagonisti di Colorado, e gli artisti di Zelig Vincenzo Albano e Rocco Barbaro. Il Festival completerà così il proprio viaggio attraverso l’Italia, iniziato a Milano e proseguito a Roma, tornando infine a Reggio Calabria, città d’origine della manifestazione, per celebrare la comicità e i suoi nuovi protagonisti attraverso gli appuntamenti decisivi della semifinale e della finalissima.

Per informazioni, per conoscere il programma completo e per assistere agli spettacoli è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it oppure seguire le pagine Facebook e Instagram @calabriadietrolequinte.