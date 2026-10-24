Il Festival del Sud – Valentia in Festa alla scoperta del territorio vibonese: attività, laboratori ed escursioni nel cuore del Monte Poro

Dopo l’intensa prima giornata che, ieri, venerdì 23 ottobre, ha riempito ben 12 sale di cinque edifici storici nella città di Vibo Valentia e nei comuni di Zungri e Filandari, con più di 60 eventi animati da autorevoli ospiti, oggi è stato il giorno della scoperta del territorio vibonese nel programma della nona edizione del Festival del Sud – Valentia in Festa. Una giornata dedicata all’arte, alla cucina, alle tradizioni e alle attività all’aria aperta che si è concertata nei territori dei comuni di Filandari e Zungri, nell’area del Monte Poro.

Qui si sono svolte attività dedicate ai più piccoli come il laboratorio di pittura e argilla “Calabria, terra da modellare” a cura del maestro Antonio La Gamba, o quelli “Mani in pasta: la fileja del Poro” e “Made in Calabria, anche a tavola”, laboratori di cucina animati dallo chef Francesco Messina, in arte T’appatumi. Vari i siti coinvolti in collaborazione con le rispettive Amministrazioni comunali: dal Centro Farfalla al Museo della civiltà rupestre e contadina di Zungri al palazzetto Peppino Impastato di Filandari. In quest’ultimo territorio si è svolta anche l’escursione “Il cammino della leggenda” alla scoperta dei siti di interesse storico-archeologico di Filandari: dai resti del castello fortezza di San Giovanni alla grotta di Santa Cristina. Attività a cura dall’associazione Kalabria Trekking.

“Dopo una giornata traboccante di emozioni come quella di ieri – ha detto il presidente della Fondazione Valentia Anthony Lo Bianco – oggi abbiamo deciso di entrare ancora di più in contatto con il nostro territorio, prendendoci del tempo per scoprire le sue incantevoli bellezze storiche e paesaggistiche e le sue ricchezze tradizionali, rivolgendo l’attenzione soprattutto ai più piccoli e valorizzando i talenti più autentici. Sento il dovere di ringraziare le tantissime persone che ieri e oggi hanno partecipato alla prime due giornate del Festival del Sud e rivolgo a tutti un invito ad essere presenti anche alle attività previste nella giornata di domani e, in particolare, all’evento che vedrà protagonista il giornalista statunitense Alan Friedman“.

L’appuntamento con Alan Friedman per la presentazione del suo ultimo libro “La mano di Orfeo”, è domani, domenica 25 ottobre, alle ore 11.15, nei locali del Talent Hub della Fondazione Valentia al Centro commerciale Vibo Center. Interverranno, tra gli altri, il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, il presidente della Bcc Calabria Ulteriore, Gregorio Ferrari, il presidente f.f. della Provincia di Vibo Valentia, Franco Barbalace. Presenterà l’incontro il direttore responsabile di LaC News24, Franco Laratta.

Sempre nella giornata di domani, alle ore 16, l’apertura gratuita con visita guidata e percorsi digitali all’Insediamento rupestre delle Grotte e al Museo della civiltà rupestre e contadina di Zungri.