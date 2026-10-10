Il Crotone resta ultimo, arriva l’ennesima sconfitta: l’Audace Cerignola passa allo “Scida” per 2-3, primo tempo da incubo

Una vittoria illusoria, la prima e finora unica stagionale contro la Salernitana, che insieme ai tre pareggi aveva annullato la penalizzazione. Ma, dopo quel successo, solo sconfitte. Ne è arrivata un’altra, per il Crotone, che perde ancora dopo Catania: allo “Scida” passa l’Audace Cerignola, che vince per 2-3 e lascia i pitagorici all’ultimo posto in classifica (6 punti sul campo, ma 0 in graduatoria). La gara si decide tutta nel primo tempo, un primo tempo da incubo per i calabresi, che vanno sotto a metà primo tempo e ne prendono altri due a ridosso dell’intervallo: segnano Vitale, D’Orazio e Padula tra 21′ e 45′, è 0-3, che diventa 1-3 prima del duplico fischio per l’immediata rete rossoblu con Musso. Nella ripresa, meno emozioni e meno gol. Solo uno, quello di Tanco, che a un quarto d’ora dalla fine riapre la sfida, ma non basta. La partita si conclude sul 2-3.
Di seguito i risultati di giornata e la nuova classifica.
Risultati Serie C Girone C, 9ª Giornata
Sabato 10 ottobre
Ore 14:30
Bari-Giugliano 2-0
Casertana-Monopoli 3-1
Crotone-Audace Cerignola 2-3
Savoia-Inter U23 2-1
Domenica 11 ottobre
Ore 12:30
Altamura-Catania
Ore 14:30
Foggia-Potenza
Scafatese-Sorrento
Ore 15:00
Casarano Salernitana
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30
Barletta-Cavese
Picerno-Cosenza
Classifica Girone C Serie C
- Potenza 19*
- Bari 19
- Sorrento 18*
- Casertana 15
- Audace Cerignola 14
- Catania 13*
- Salernitana 12*
- Monopoli 12
- Picerno 12*
- Foggia 11*
- Cavese 11*
- Scafatese 10**
- Inter U23 10**
- Savoia 10
- Casarano 10*
- Altamura 8*
- Barletta 7*
- Giugliano 7*
- Cosenza 2*
- Crotone (-6) 0
*una gara in meno
**due gare in meno
Prossimo turno, 10ª Giornata di Serie C Girone C
Recupero: Giugliano-Inter U23 (martedì 13 ottobre alle ore 15)
Sabato 17 ottobre
Ore 14.30
Inter U23-Monopoli
Ore 17.30
Potenza-Catania
Salernitana-Scafatese
Domenica 18 ottobre
Ore 14.30
Audace Cerignola-Savoia
Cavese-Casarano
Cosenza-Altamura
Ore 15.00
Bari-Crotone
Ore 17.30
Barletta-Picerno
Sorrento-Casertana
Lunedì 19 ottobre
Ore 20.30
Giugliano-Foggia