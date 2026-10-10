Il Crotone resta ultimo, arriva l’ennesima sconfitta: l’Audace Cerignola passa allo “Scida” per 2-3, primo tempo da incubo

Il Crotone perde la seconda gara di fila: i pitagorici perdono in casa per mano dell'Audace Cerignola

Esultanza Audace Cerignola
Foto S.S. Audace Cerignola 1912

Una vittoria illusoria, la prima e finora unica stagionale contro la Salernitana, che insieme ai tre pareggi aveva annullato la penalizzazione. Ma, dopo quel successo, solo sconfitte. Ne è arrivata un’altra, per il Crotone, che perde ancora dopo Catania: allo “Scida” passa l’Audace Cerignola, che vince per 2-3 e lascia i pitagorici all’ultimo posto in classifica (6 punti sul campo, ma 0 in graduatoria). La gara si decide tutta nel primo tempo, un primo tempo da incubo per i calabresi, che vanno sotto a metà primo tempo e ne prendono altri due a ridosso dell’intervallo: segnano Vitale, D’Orazio e Padula tra 21′ e 45′, è 0-3, che diventa 1-3 prima del duplico fischio per l’immediata rete rossoblu con Musso. Nella ripresa, meno emozioni e meno gol. Solo uno, quello di Tanco, che a un quarto d’ora dalla fine riapre la sfida, ma non basta. La partita si conclude sul 2-3.

Di seguito i risultati di giornata e la nuova classifica.

Risultati Serie C Girone C, 9ª Giornata

Sabato 10 ottobre

Ore 14:30

Bari-Giugliano 2-0
Casertana-Monopoli 3-1
Crotone-Audace Cerignola 2-3
Savoia-Inter U23 2-1

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30

Altamura-Catania

Ore 14:30

Foggia-Potenza
Scafatese-Sorrento

Ore 15:00

Casarano Salernitana

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30

Barletta-Cavese
Picerno-Cosenza

Classifica Girone C Serie C

  1. Potenza 19*
  2. Bari 19
  3. Sorrento 18*
  4. Casertana 15
  5. Audace Cerignola 14
  6. Catania 13*
  7. Salernitana 12*
  8. Monopoli 12
  9. Picerno 12*
  10. Foggia 11*
  11. Cavese 11*
  12. Scafatese 10**
  13. Inter U23 10**
  14. Savoia 10
  15. Casarano 10*
  16. Altamura 8*
  17. Barletta 7*
  18. Giugliano 7*
  19. Cosenza 2*
  20. Crotone (-6) 0

*una gara in meno
**due gare in meno

Prossimo turno, 10ª Giornata di Serie C Girone C

Recupero: Giugliano-Inter U23 (martedì 13 ottobre alle ore 15)

Sabato 17 ottobre

Ore 14.30

Inter U23-Monopoli

Ore 17.30

Potenza-Catania
Salernitana-Scafatese

Domenica 18 ottobre

Ore 14.30

Audace Cerignola-Savoia
Cavese-Casarano
Cosenza-Altamura

Ore 15.00

Bari-Crotone

Ore 17.30

Barletta-Picerno
Sorrento-Casertana

Lunedì 19 ottobre

Ore 20.30

Giugliano-Foggia

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