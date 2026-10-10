Il Crotone resta ultimo, arriva l’ennesima sconfitta: l’Audace Cerignola passa allo “Scida” per 2-3, primo tempo da incubo

Una vittoria illusoria, la prima e finora unica stagionale contro la Salernitana, che insieme ai tre pareggi aveva annullato la penalizzazione. Ma, dopo quel successo, solo sconfitte. Ne è arrivata un’altra, per il Crotone, che perde ancora dopo Catania: allo “Scida” passa l’Audace Cerignola, che vince per 2-3 e lascia i pitagorici all’ultimo posto in classifica (6 punti sul campo, ma 0 in graduatoria). La gara si decide tutta nel primo tempo, un primo tempo da incubo per i calabresi, che vanno sotto a metà primo tempo e ne prendono altri due a ridosso dell’intervallo: segnano Vitale, D’Orazio e Padula tra 21′ e 45′, è 0-3, che diventa 1-3 prima del duplico fischio per l’immediata rete rossoblu con Musso. Nella ripresa, meno emozioni e meno gol. Solo uno, quello di Tanco, che a un quarto d’ora dalla fine riapre la sfida, ma non basta. La partita si conclude sul 2-3.

Di seguito i risultati di giornata e la nuova classifica.

Risultati Serie C Girone C, 9ª Giornata

Sabato 10 ottobre

Ore 14:30

Bari-Giugliano 2-0

Casertana-Monopoli 3-1

Crotone-Audace Cerignola 2-3

Savoia-Inter U23 2-1

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30

Altamura-Catania

Ore 14:30

Foggia-Potenza

Scafatese-Sorrento

Ore 15:00

Casarano Salernitana

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30

Barletta-Cavese

Picerno-Cosenza

Classifica Girone C Serie C

Potenza 19* Bari 19 Sorrento 18* Casertana 15 Audace Cerignola 14 Catania 13* Salernitana 12* Monopoli 12 Picerno 12* Foggia 11* Cavese 11* Scafatese 10** Inter U23 10** Savoia 10 Casarano 10* Altamura 8* Barletta 7* Giugliano 7* Cosenza 2* Crotone (-6) 0

*una gara in meno

**due gare in meno

Prossimo turno, 10ª Giornata di Serie C Girone C

Recupero: Giugliano-Inter U23 (martedì 13 ottobre alle ore 15)

Sabato 17 ottobre

Ore 14.30

Inter U23-Monopoli

Ore 17.30

Potenza-Catania

Salernitana-Scafatese

Domenica 18 ottobre

Ore 14.30

Audace Cerignola-Savoia

Cavese-Casarano

Cosenza-Altamura

Ore 15.00

Bari-Crotone

Ore 17.30

Barletta-Picerno

Sorrento-Casertana

Lunedì 19 ottobre

Ore 20.30

Giugliano-Foggia