Il Cosenza Calcio torna al San Vito, mister Coppitelli: “tassello importante, torniamo a casa”

Il Cosenza Calcio torna al San Vito – Marulla, pronto a scendere in campo contro l’Inter U23, gara valevole per la 12a giornata del campionato Serie C Sky Wifi 2026/27. Questa mattina, prima dell’allenamento di rifinitura, l’allenatore Federico Coppitelli ha incontrato i giornalisti nella sala stampa dello stadio cittadino per il consueto incontro prepartita.

Mister Coppitelli e il ritorno al San Vito – Marulla

“Il rientro al San Vito – Marulla – ha dichiarato mister Coppitelli – è un tassello importante per una squadra come noi che sta lottando con le unghie e con i denti per arrivare a degli obiettivi. Ringrazio non solo le tante persone che si sono adoperate per riuscire a giocare questa partita a Cosenza, ma anche il Crotone FC che ci ha ospitato in maniera cordiale e positiva. Tornare a casa ci dà un senso di appartenenza. Anche un briciolo di entusiasmo che arriva dall’esterno per la squadra è prezioso“.

In attesa di Cosenza-Inter U23

“Domenica – ricorda l’allenatore del Cosenza Calcio – affronteremo un team giovane, ma con grandi valori. Sarà una partita differente dalle altre perché le compagini Under-23 non sono squadre di Serie C, sono dei collettivi differenti. Sappiamo qual è la strada da percorrere per cambiare rotta, fare punti è fondamentale per approcciarsi al campionato con fiducia e positività. Abbiamo abbracciato questa sfida, siamo qui con anima e corpo ogni giorno per dare il massimo”.

Il percorso del Cosenza Calcio

“Nella classifica attuale – secondo Coppitelli – mancano almeno 3/4 punti per le prestazioni che sono state prodotte. Con la continuità di lavoro sicuramente possiamo recuperare. Le performance della squadra dimostrano che da un punto di vista collettivo siamo sulla strada giusta. Possiamo con i ragazzi avviarci verso un percorso diverso in questa seconda e terza parte di campionato. La squadra è in crescita, ha fatto le prestazioni giuste. Adesso, curando il dettaglio, bisogna metterci i risultati“.