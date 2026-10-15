Il Comune di Zungri (Vibo Valentia) al TTG di Rimini, lo stupore del Direttore delle Grotte: “incontro la gente e rimango sorpresa” | VIDEO

Zungri, Comune di poco più di 1.800 abitanti della provincia di Vibo Valentia, e famoso per le sue grotte, è presente al TTG di Rimini. Graziano Tomarchio per StrettoWeb è riuscito a intercettare proprio il direttore delle Grotte di Zungri, Maria Caterina Pietropaolo. “È importantissima la presenza del Comune in questo bellissimo contesto, infatti in questi giorni ho avuto modo di prendere contatti non solo con visitatori e gli espositori italiani ma anche stranieri. E’ un mondo, qua ci si apre al mondo” ha affermato.

“La mia grande meraviglia è che tanta gente passando si ferma perché è già venuta a visitare le grotte, quindi questa per me è stata una grande sorpresa e soprattutto la conferma che il lavoro che il Comune sta portando avanti sta dando buoni frutti, non solo in termini di visitatori, ma anche di conoscenza. Non mi aspettavo che alla Fiera di Rimini la gente passando dicesse: ‘ah ma io sono venuta in vacanza a Tropea e ho visitato le grotte’, per me questa è stata veramente una grande sorpresa” ha aggiunto.