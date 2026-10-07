Il Centro di Medicina Solidale Complementare San Giorgio inaugura i nuovi locali: “qui i pazienti sono persone, non numeri”

Una nuova sede, più accogliente e funzionale, per continuare un percorso già avviato sul territorio e rafforzare un’idea precisa di assistenza: mettere la persona, prima ancora della prestazione, al centro della cura. Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 19.00, il Centro di Medicina Solidale Complementare San Giorgio APS inaugurerà i nuovi locali di Via Gian Domenico Spagnoli, 3H, nel centro storico di Reggio Calabria, in prossimità della Chiesa del Crocifisso.

Il Centro nasce dalla volontà di costruire una risposta concreta a un bisogno sempre più evidente: quello di tante persone che necessitano di una visita specialistica, di un controllo o semplicemente di essere ascoltate e orientate, ma che spesso si trovano a confrontarsi con tempi di attesa lunghi o con costi difficilmente sostenibili nel privato.

Da qui l’idea della medicina solidale. Solidale, però, non significa gratuita. Significa rendere visite e prestazioni più accessibili attraverso contributi sostenibili, grazie anche alla disponibilità di medici, professionisti e volontari che hanno scelto di mettere parte del proprio tempo e delle proprie competenze al servizio della comunità. Il Centro non intende sostituirsi al Servizio Sanitario Nazionale né alle strutture sanitarie pubbliche, ma rappresentare una realtà complementare e di prossimità, capace di affiancare le persone e di contribuire, nel proprio ambito, a ridurre le difficoltà di accesso alle cure.

Nella nuova sede operano professionisti di diverse aree specialistiche e vengono promossi percorsi di prevenzione, diagnosi, controllo della salute, ascolto, counseling e sostegno alla persona, accanto a servizi e interventi domiciliari rivolti in particolare ad anziani, persone con disabilità e cittadini che presentano difficoltà negli spostamenti. Ma il progetto San Giorgio vuole andare oltre la singola prestazione sanitaria. “Ci occupiamo di persone, non di numeri» è il principio che accompagna il lavoro del Centro. Entrare in una struttura sanitaria significa spesso portare con sé non soltanto un problema di salute, ma anche preoccupazioni, solitudine, difficoltà familiari ed economiche.

Per questo ascoltare, orientare e accompagnare diventano parte integrante di un modello che vuole restituire centralità e dignità alla persona. Da questa visione nasce anche il messaggio scelto per la nuova sede: “NON SEI SOLO. Qui le persone sono persone, non numeri“.

L’inaugurazione del 10 ottobre sarà quindi non soltanto l’apertura ufficiale dei nuovi locali, ma anche un’occasione di incontro con la città, con le istituzioni, con i professionisti, con il mondo del volontariato e con quanti hanno accompagnato e sostenuto il percorso del Centro. “Questa nuova sede – sottolinea la presidente Tiziana Iaria – rappresenta per noi una responsabilità ancora maggiore. Vogliamo che chi varca questa porta sappia di poter trovare prima di tutto qualcuno disposto ad ascoltarlo. La salute non può essere considerata soltanto una prestazione: dietro ogni richiesta c’è una persona, con la propria storia e le proprie difficoltà. Il nostro impegno è continuare a costruire una medicina accessibile, professionale e profondamente umana“.

L’appuntamento è per sabato 10 ottobre 2026 alle ore 19.00, presso il Centro di Medicina Solidale Complementare San Giorgio APS, Via Gian Domenico Spagnoli 3H – Reggio Calabria. La cittadinanza è invitata a partecipare. “La salute è un diritto, il benessere un cammino condiviso“.