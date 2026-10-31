Il Catanzaro cresce, ma non va oltre il pari: Dorval non basta, alla prima occasione il Padova segna. Finisce 1-1

Buoni segnali, ancora, per il neo allenatore giallorossi Mignani, a cui però sicuramente mancherà il rammarico per una vittoria che a un certo punto sembrava essere alla portata

esultanza gol dorval catanzaro padova
Foto U.S. Catanzaro 1929

Un altro piccolo passettino, ma per la classifica serve a poco, anche per come si era messa la partita. Dopo l’1-1 a Benevento, altro 1-1 per il Catanzaro, in casa contro il Padova. Buoni segnali, ancora, per il neo allenatore giallorossi Mignani, a cui però sicuramente mancherà il rammarico per una vittoria che a un certo punto sembrava essere alla portata. A Dorval nel primo tempo ha risposto Varas nella ripresa. Reazione per il Catanzaro, rispetto alle scorse settimane: gara equilibrata, ben 25 i tiri, di cui 5 verso lo specchio. Solo 1 verso la porta per il Padova, quello del gol, fatto che aumenta il rammarico per i padroni di casa.

La buona produzione offensiva dei locali porta al gol di Dorval, il primo con la maglia giallorossa per l’ex Bari: la sfera balla in area, l’esterno la raccoglie e conclude in rete. Gestisce, la squadra di Mignani, e sfiora anche il raddoppio, ma la ripresa regala il pari ospite. All’ora di gioco, alla prima occasione vera e propria, il Padova fa 1-1. Esce bene dal primo pressing, la compagine veneta, e con una verticalizzazione in diagonale che apre il campo; la palla finisce in mezzo, la difesa guarda, Varas anticipa il diretto avversario – in ritardo – e mette dentro. E’ qui che il Catanzaro rischia anche di capitolare, ma la reazione c’è, grazie anche a qualche cambio fresco, però il portiere ospite si oppone. Finisce così: 1-1.

Risultati 10ª Giornata Serie B

Sabato 31 ottobre

Ore 15.00

Cremonese-Benevento 2-0
Modena-Mantova 1-1
Sudtirol-Cesena 1-1

Ore 17.15

Catanzaro-Padova 1-1

Ore 19.30

Sampdoria-Entella

Domenica 1 novembre

Ore 15.00

Arezzo-Ascoli
Avellino-Pisa
Empoli-Juve Stabia

Ore 17.15

Verona-Carrarese

Ore 19.30

Palermo-Vicenza

Classifica Serie B

  1. Palermo 23
  2. Modena 20*
  3. Ascoli 18
  4. Mantova 18*
  5. Benevento 15*
  6. Pisa 15
  7. Sudtirol 14*
  8. Padova 14*
  9. Verona 12
  10. Avellino 12
  11. Cremonese 12*
  12. Cesena 12*
  13. Entella 10
  14. Arezzo 10
  15. Carrarese 10
  16. Vicenza 9
  17. Juve Stabia 8 (-4)*
  18. Empoli 7
  19. Catanzaro 6*
  20. Sampdoria 5

*una partita in più

Prossimo turno Serie B, 11ª giornata

Venerdì 6 novembre

Ore 20.30
Ascoli-Palermo

Sabato 7 novembre

Ore 15.00
Cesena-Catanzaro
Juve Stabia-Arezzo
Padova-Empoli
Pisa-Sudtirol

Ore 17.15
Mantova-Verona

Ore 19.30
Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

Ore 15.00
Entella-Modena

Ore 17.15
Carrarese-Sampdoria

Ore 19.30
Vicenza-Cremonese

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