Il Catanzaro cresce, ma non va oltre il pari: Dorval non basta, alla prima occasione il Padova segna. Finisce 1-1

Un altro piccolo passettino, ma per la classifica serve a poco, anche per come si era messa la partita. Dopo l’1-1 a Benevento, altro 1-1 per il Catanzaro, in casa contro il Padova. Buoni segnali, ancora, per il neo allenatore giallorossi Mignani, a cui però sicuramente mancherà il rammarico per una vittoria che a un certo punto sembrava essere alla portata. A Dorval nel primo tempo ha risposto Varas nella ripresa. Reazione per il Catanzaro, rispetto alle scorse settimane: gara equilibrata, ben 25 i tiri, di cui 5 verso lo specchio. Solo 1 verso la porta per il Padova, quello del gol, fatto che aumenta il rammarico per i padroni di casa.

La buona produzione offensiva dei locali porta al gol di Dorval, il primo con la maglia giallorossa per l’ex Bari: la sfera balla in area, l’esterno la raccoglie e conclude in rete. Gestisce, la squadra di Mignani, e sfiora anche il raddoppio, ma la ripresa regala il pari ospite. All’ora di gioco, alla prima occasione vera e propria, il Padova fa 1-1. Esce bene dal primo pressing, la compagine veneta, e con una verticalizzazione in diagonale che apre il campo; la palla finisce in mezzo, la difesa guarda, Varas anticipa il diretto avversario – in ritardo – e mette dentro. E’ qui che il Catanzaro rischia anche di capitolare, ma la reazione c’è, grazie anche a qualche cambio fresco, però il portiere ospite si oppone. Finisce così: 1-1.

Risultati 10ª Giornata Serie B

Sabato 31 ottobre

Ore 15.00



Cremonese-Benevento 2-0

Modena-Mantova 1-1

Sudtirol-Cesena 1-1

Ore 17.15



Catanzaro-Padova 1-1

Ore 19.30



Sampdoria-Entella

Domenica 1 novembre

Ore 15.00



Arezzo-Ascoli

Avellino-Pisa

Empoli-Juve Stabia

Ore 17.15



Verona-Carrarese

Ore 19.30



Palermo-Vicenza

Classifica Serie B

Palermo 23 Modena 20* Ascoli 18 Mantova 18* Benevento 15* Pisa 15 Sudtirol 14* Padova 14* Verona 12 Avellino 12 Cremonese 12* Cesena 12* Entella 10 Arezzo 10 Carrarese 10 Vicenza 9 Juve Stabia 8 (-4)* Empoli 7 Catanzaro 6* Sampdoria 5

*una partita in più

Prossimo turno Serie B, 11ª giornata

Venerdì 6 novembre

Ore 20.30

Ascoli-Palermo

Sabato 7 novembre

Ore 15.00

Cesena-Catanzaro

Juve Stabia-Arezzo

Padova-Empoli

Pisa-Sudtirol

Ore 17.15

Mantova-Verona

Ore 19.30

Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

Ore 15.00

Entella-Modena

Ore 17.15

Carrarese-Sampdoria

Ore 19.30

Vicenza-Cremonese