Il Catanzaro cresce, ma non va oltre il pari: Dorval non basta, alla prima occasione il Padova segna. Finisce 1-1

Un altro piccolo passettino, ma per la classifica serve a poco, anche per come si era messa la partita. Dopo l’1-1 a Benevento, altro 1-1 per il Catanzaro, in casa contro il Padova. Buoni segnali, ancora, per il neo allenatore giallorossi Mignani, a cui però sicuramente mancherà il rammarico per una vittoria che a un certo punto sembrava essere alla portata. A Dorval nel primo tempo ha risposto Varas nella ripresa. Reazione per il Catanzaro, rispetto alle scorse settimane: gara equilibrata, ben 25 i tiri, di cui 5 verso lo specchio. Solo 1 verso la porta per il Padova, quello del gol, fatto che aumenta il rammarico per i padroni di casa.
La buona produzione offensiva dei locali porta al gol di Dorval, il primo con la maglia giallorossa per l’ex Bari: la sfera balla in area, l’esterno la raccoglie e conclude in rete. Gestisce, la squadra di Mignani, e sfiora anche il raddoppio, ma la ripresa regala il pari ospite. All’ora di gioco, alla prima occasione vera e propria, il Padova fa 1-1. Esce bene dal primo pressing, la compagine veneta, e con una verticalizzazione in diagonale che apre il campo; la palla finisce in mezzo, la difesa guarda, Varas anticipa il diretto avversario – in ritardo – e mette dentro. E’ qui che il Catanzaro rischia anche di capitolare, ma la reazione c’è, grazie anche a qualche cambio fresco, però il portiere ospite si oppone. Finisce così: 1-1.
Risultati 10ª Giornata Serie B
Sabato 31 ottobre
Ore 15.00
Cremonese-Benevento 2-0
Modena-Mantova 1-1
Sudtirol-Cesena 1-1
Ore 17.15
Catanzaro-Padova 1-1
Ore 19.30
Sampdoria-Entella
Domenica 1 novembre
Ore 15.00
Arezzo-Ascoli
Avellino-Pisa
Empoli-Juve Stabia
Ore 17.15
Verona-Carrarese
Ore 19.30
Palermo-Vicenza
Classifica Serie B
- Palermo 23
- Modena 20*
- Ascoli 18
- Mantova 18*
- Benevento 15*
- Pisa 15
- Sudtirol 14*
- Padova 14*
- Verona 12
- Avellino 12
- Cremonese 12*
- Cesena 12*
- Entella 10
- Arezzo 10
- Carrarese 10
- Vicenza 9
- Juve Stabia 8 (-4)*
- Empoli 7
- Catanzaro 6*
- Sampdoria 5
*una partita in più
Prossimo turno Serie B, 11ª giornata
Venerdì 6 novembre
Ore 20.30
Ascoli-Palermo
Sabato 7 novembre
Ore 15.00
Cesena-Catanzaro
Juve Stabia-Arezzo
Padova-Empoli
Pisa-Sudtirol
Ore 17.15
Mantova-Verona
Ore 19.30
Benevento-Avellino
Domenica 8 novembre
Ore 15.00
Entella-Modena
Ore 17.15
Carrarese-Sampdoria
Ore 19.30
Vicenza-Cremonese