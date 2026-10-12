Il Cardinale Angelo Bagnasco a Reggio Calabria: incontrerà gli studenti per un confronto sull’intelligenza artificiale

Il cardinale Angelo Bagnasco sarà a Reggio Calabria giovedì 16 ottobre per incontrare le studentesse e gli studenti dell’Istituto tecnico economico “Piria-Ferraris-Da Empoli”. L’appuntamento, in programma alle ore 10 nell’Aula Magna dell’istituto, avrà come tema “L’uomo oltre l’algoritmo. Intelligenza artificiale, libertà e responsabilità nell’epoca digitale”. Un’occasione di confronto e riflessione sul rapporto tra l’essere umano e le nuove tecnologie, con particolare attenzione alle implicazioni etiche dell’intelligenza artificiale e al ruolo della libertà e della responsabilità individuale nella società contemporanea. Ospite d’onore dell’iniziativa sarà Sua Eminenza il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che dialogherà direttamente con gli studenti dell’istituto reggino.

Il programma dell’incontro con il cardinale Bagnasco

L’iniziativa si aprirà con l’introduzione del professore Domenico Monteleone, referente istituzionale dell’istituto. Seguiranno i saluti istituzionali della dirigente scolastica, avvocato Annarita Galletta, alla guida dell’ITE Piria-Ferraris-Da Empoli. Il programma prevede quindi l’intervento di apertura del cavaliere Lorenzo Festicini, garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’area metropolitana reggina. La parte centrale dell’appuntamento sarà dedicata a una tavola rotonda e a un dibattito aperto tra il cardinale Angelo Bagnasco e gli studenti, che avranno la possibilità di porre domande, condividere riflessioni e approfondire le prospettive etiche legate al futuro delle nuove tecnologie. Il confronto sarà incentrato sul tema dell’intelligenza artificiale e sulle responsabilità che accompagnano l’utilizzo degli strumenti digitali, ponendo al centro la dimensione umana in un contesto di crescente innovazione tecnologica.

Un confronto tra giovani, intelligenza artificiale e responsabilità

Il titolo scelto per l’incontro, “L’uomo oltre l’algoritmo”, pone al centro della riflessione il rapporto tra lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e i valori che orientano le scelte dell’essere umano. Attraverso il dialogo con il cardinale Bagnasco, le studentesse e gli studenti potranno confrontarsi su questioni che riguardano da vicino il presente e il futuro della società digitale, approfondendo il significato della libertà, della responsabilità e delle implicazioni etiche delle nuove tecnologie. L’appuntamento del 16 ottobre alle ore 10, nell’Aula Magna dell’ITE Piria-Ferraris-Da Empoli di Reggio Calabria, si propone quindi come un momento di approfondimento e partecipazione, nel quale il confronto diretto tra il cardinale e i giovani rappresenterà l’elemento centrale dell’iniziativa.