Il bergamotto protagonista in Germania, successo di CONPAIT a Südback 2026: arriva anche il ministro tedesco

Il bergamotto di Reggio Calabria conquista la scena internazionale della pasticceria, diventando uno dei protagonisti della Südback di Stoccarda, la fiera dedicata all’artigianato della panificazione e della pasticceria che ha richiamato operatori e professionisti del settore. La partecipazione della CONPAIT, Confederazione Pasticceri Italiani, si è conclusa con un bilancio estremamente positivo dopo quattro giornate dedicate alla valorizzazione delle eccellenze italiane. A guidare la delegazione è stato il presidente nazionale Angelo Musolino, affiancato dai maestri Riccardo Magni, Angelo Di Masso, Matteo Papagno, Fabio Taverna e Marco Carelli. Al centro del programma, due ingredienti simbolo della tradizione dolciaria italiana: la mandorla e il bergamotto di Reggio Calabria, valorizzati attraverso dimostrazioni tecniche e preparazioni pensate per esaltarne le caratteristiche. La presenza alla manifestazione tedesca ha rappresentato un’importante occasione di confronto con il pubblico internazionale, permettendo ai professionisti italiani di presentare tecniche di lavorazione e interpretazioni capaci di unire tradizione, innovazione e attenzione alla qualità delle materie prime.

Il bergamotto reggino e la mandorla al centro delle dimostrazioni dei maestri pasticceri

Durante i quattro giorni della Südback, la delegazione CONPAIT ha proposto un programma intenso, scandito da due dimostrazioni al giorno, tutte dedicate alla valorizzazione degli ingredienti identitari della pasticceria italiana. Particolare attenzione è stata riservata al bergamotto di Reggio Calabria e alla mandorla, protagonisti di lavorazioni attraverso le quali i maestri pasticceri hanno illustrato l’importanza della tecnica, dell’equilibrio dei sapori e della conoscenza delle materie prime. Le dimostrazioni hanno attirato l’interesse dei visitatori e degli operatori internazionali presenti alla manifestazione, offrendo un’occasione per far conoscere le potenzialità di prodotti profondamente legati alla tradizione italiana. La partecipazione della Confederazione ha messo in evidenza il ruolo dell’artigianato dolciario nella promozione delle eccellenze agroalimentari e la capacità dei professionisti del settore di sviluppare nuove interpretazioni senza perdere il legame con le proprie radici. Un’attenzione particolare è stata quindi riservata al valore della formazione, della professionalità e della valorizzazione dei prodotti del territorio.

La visita del ministro Thomas Dörfliger allo stand italiano

Tra i momenti di maggiore rilievo della partecipazione italiana alla fiera di Stoccarda, la visita allo stand CONPAIT di Thomas Dörfliger, indicato dagli organizzatori come ministro e segretario di Stato presso il Ministero dell’Economia, dell’Artigianato e del Turismo. Il rappresentante istituzionale ha incontrato personalmente i maestri pasticceri italiani, manifestando attenzione per il lavoro svolto dalla delegazione e per le produzioni presentate nel corso dell’evento. La visita ha rappresentato un momento significativo di confronto tra istituzioni e professionisti dell’artigianato, contribuendo a dare ulteriore visibilità alla presenza della Confederazione Pasticceri Italiani in Germania. L’incontro ha inoltre sottolineato l’importanza delle manifestazioni internazionali come occasioni di dialogo e valorizzazione delle competenze artigianali, favorendo la conoscenza delle tradizioni produttive italiane e delle eccellenze territoriali. In questo contesto, il bergamotto di Reggio Calabria ha trovato spazio all’interno di una vetrina internazionale dedicata alle produzioni e alle innovazioni della pasticceria.

Musolino: “Abbiamo portato in Germania la nostra tradizione, la passione e la professionalità”

Il presidente nazionale di CONPAIT, Angelo Musolino, ha espresso soddisfazione per i risultati della missione a Stoccarda, evidenziando il valore della partecipazione alla fiera e del riconoscimento ricevuto dai professionisti italiani. “La partecipazione a südback è stata un’occasione straordinaria per mostrare la forza della pasticceria italiana. La visita del Ministro Dörfliger ha dato valore al nostro lavoro e alla nostra identità. Desidero ringraziare i colleghi della delegazione, l’organizzazione della fiera e tutti i partner che hanno reso possibile questa presenza internazionale. Abbiamo portato in Germania la nostra tradizione, ma soprattutto la passione e la professionalità che ci contraddistinguono.” Le parole di Musolino sintetizzano il significato di un’esperienza che ha permesso di presentare a un pubblico internazionale il lavoro dei maestri pasticceri italiani, valorizzando il patrimonio di conoscenze e competenze che caratterizza il comparto. La manifestazione ha offerto anche l’opportunità di consolidare rapporti professionali e istituzionali, favorendo il confronto sulle tecniche di lavorazione e sull’utilizzo delle materie prime.

Al termine dell’esperienza internazionale, la Confederazione Pasticceri Italiani ha rivolto un ringraziamento all’organizzazione della Südback, alle istituzioni presenti, alla Camera di Commercio italiana in Germania, al numeroso pubblico e ai partner che hanno sostenuto la partecipazione della delegazione. Il bilancio della manifestazione conferma, secondo CONPAIT, l’importanza di continuare a promuovere la pasticceria italiana nei principali appuntamenti internazionali, attraverso iniziative capaci di valorizzare il lavoro degli artigiani e le eccellenze agroalimentari del territorio. La presenza del bergamotto di Reggio Calabria tra gli ingredienti protagonisti delle dimostrazioni rappresenta un ulteriore momento di promozione per uno dei prodotti più caratteristici del territorio reggino, portato all’attenzione degli operatori internazionali grazie al lavoro e alla professionalità dei maestri pasticceri italiani.