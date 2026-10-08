Il bergamotto di Reggio Calabria protagonista su Rai 3: pronta la messa in onda del film “Berg-a-mundi”

Il bergamotto di Reggio Calabria arriva su Rai 3 con un film interamente dedicato alla storia e al valore di uno dei prodotti più caratteristici e identitari del territorio. Domani, venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 15:25, sarà trasmesso “Berg-a-mundi – Il bergamotto di Reggio Calabria”, il film scritto e diretto da Fabrizio Bancale, che porta all’attenzione del pubblico televisivo nazionale l’agrume simbolo della città dello Stretto. Un appuntamento significativo per la promozione del patrimonio agricolo, culturale e identitario reggino, attraverso una produzione cinematografica che ha già ottenuto un importante riconoscimento nell’ambito del BergaFest. Il film è stato infatti promosso dall’Accademia Internazionale del Bergamotto e premiato durante la 24ª edizione della manifestazione dedicata alla valorizzazione dell’agrume.

La messa in onda sulla terza rete Rai rappresenta una nuova occasione di visibilità per il bergamotto e per il territorio di Reggio Calabria, storicamente legato alla coltivazione di questo particolare frutto. Alla realizzazione del film hanno contribuito anche tre figure legate allo studio e alla valorizzazione del bergamotto: il professor Vincenzo Mollace, il professor Alfredo Focà e il professor Vittorio Caminiti. “Berg-a-mundi” ha già ricevuto un riconoscimento nell’ambito del 24° BergaFest, la manifestazione dedicata al bergamotto di Reggio Calabria. Il progetto cinematografico è stato promosso dall’Accademia Internazionale del Bergamotto, realtà impegnata nella valorizzazione e nella promozione dell’agrume reggino.