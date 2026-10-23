Il Bergamotto di Reggio Calabria protagonista in Germania: la Torta Aspromonte di Musolino (Conpait) alla Südback 2026

Il Bergamotto di Reggio Calabria conquista un posto da protagonista su uno dei più importanti palcoscenici europei dedicati alla pasticceria e alla panificazione. Dal 24 al 27 ottobre, alla Südback 2026 di Stoccarda, il presidente di Conpait, Angelo Musolino, presenterà la sua Torta Aspromonte profumata al Bergamotto di Reggio Calabria, una creazione che unisce l’identità gastronomica del territorio reggino alla capacità di innovazione dell’arte dolciaria italiana. La partecipazione della Confederazione Pasticceri Italiani si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del Made in Italy promosso da ITALCAM, la Camera di Commercio Italo-Tedesca, che quest’anno ha scelto di riservare uno spazio speciale alla tradizione pasticcera nazionale. L’iniziativa coinvolgerà trenta aziende italiane e proporrà un articolato calendario di eventi, dimostrazioni e momenti di confronto professionale. Per quattro giorni, i maestri di Conpait porteranno in Germania ricette, tecniche e specialità regionali, raccontando attraverso i dolci la ricchezza delle tradizioni gastronomiche italiane e le opportunità offerte dal mercato europeo.

La Torta Aspromonte al Bergamotto porta i sapori di Reggio Calabria a Stoccarda

Tra le creazioni protagoniste della manifestazione ci sarà la Torta Aspromonte di Angelo Musolino, un dolce che valorizza il profumo e le caratteristiche aromatiche del Bergamotto di Reggio Calabria, agrume profondamente legato all’identità del territorio. La proposta del presidente Conpait rappresenta un incontro tra tradizione e innovazione, attraverso una preparazione che utilizza un ingrediente simbolo della Calabria per raccontare l’evoluzione della pasticceria contemporanea. La partecipazione alla fiera tedesca offrirà l’opportunità di presentare questa specialità a un pubblico internazionale di operatori del settore, professionisti e rappresentanti del mercato dolciario europeo. Il Bergamotto diventa così uno degli elementi distintivi della presenza italiana a Stoccarda, contribuendo a valorizzare non soltanto l’eccellenza delle produzioni artigianali, ma anche il legame tra materie prime, cultura gastronomica e territori di origine. La scelta di Musolino si inserisce nella volontà di promuovere una pasticceria capace di mantenere riconoscibile la propria identità, interpretando in chiave contemporanea ingredienti e tradizioni regionali.

I maestri Conpait alla Südback 2026: dalla Calabria alla Puglia, le specialità italiane

La delegazione di Conpait sarà ospite dell’Associazione dei Pasticceri del Baden-Württemberg nell’ambito del programma “La Germania incontra l’Italia, l’arte pasticcera che unisce”, un’iniziativa che punta a favorire lo scambio di conoscenze e competenze tra professionisti italiani e tedeschi. Sul palco della Südback si alterneranno alcuni maestri pasticceri della Confederazione, ciascuno con preparazioni rappresentative della propria esperienza e delle tradizioni dolciarie italiane. Riccardo Magni proporrà le sue interpretazioni dell’amandina al limone e caffè, mentre Fabio Taverna presenterà il torrone al miele e il pasticciotto di mandorle. Marco Carelli porterà le creazioni “Terra di mandorla” ed “Esse alla mandorla”, affiancato da Matteo Papagno, che proporrà la faldacchea di Puglia e i soggettini in pasta reale. A completare il programma sarà Angelo Di Masso, con i mostaccioli di Scanno e le mandorle ratterrate. Insieme alla Torta Aspromonte di Angelo Musolino, queste preparazioni offriranno una rappresentazione delle diverse identità regionali dell’arte pasticcera italiana, mettendo in evidenza il valore delle materie prime e delle tecniche artigianali tramandate e reinterpretate dai professionisti del settore.

Musolino: “In Germania portiamo le nostre tradizioni e la volontà di costruire nuove opportunità”

La presenza di Conpait alla Südback non si limiterà alle dimostrazioni delle specialità dolciarie, ma sarà anche un’occasione di confronto con i colleghi tedeschi sulle tecniche di lavorazione, sulle materie prime e sulle prospettive dell’artigianato pasticcero. L’obiettivo della missione è favorire nuove relazioni professionali, aprire possibilità di collaborazione e rafforzare il ruolo della pasticceria italiana nel panorama europeo. A sottolinearlo è il presidente di Conpait, Angelo Musolino, che evidenzia il significato della partecipazione alla manifestazione di Stoccarda e il valore della squadra di maestri chiamata a rappresentare le eccellenze italiane.

“Südback è una delle piattaforme più autorevoli per chi lavora nella pasticceria e nella panificazione. Conpait arriva qui con una squadra di maestri che rappresenta la storia delle nostre regioni e la capacità di innovare senza perdere identità. Portiamo in Germania un patrimonio fatto di tecniche, profumi e tradizioni, ma soprattutto la volontà di costruire un dialogo professionale che guardi al futuro. Ringrazio gli organizzatori per aver creduto nel nostro lavoro e i colleghi tedeschi per l’accoglienza: sono convinto che da questo confronto nasceranno nuove opportunità per tutti.”

Made in Italy, trenta aziende italiane alla fiera di Stoccarda

La partecipazione coordinata da ITALCAM – Camera di Commercio Italo-Tedesca coinvolgerà complessivamente trenta aziende italiane, nell’ambito di un programma che punta a valorizzare la qualità, l’artigianalità e la cultura gastronomica nazionale. Südback diventerà così un’occasione per presentare le eccellenze del Made in Italy e, allo stesso tempo, sviluppare rapporti commerciali e professionali con gli operatori tedeschi e internazionali. Il progetto dedicato all’arte pasticcera italiana si propone infatti di andare oltre la semplice esposizione dei prodotti, promuovendo un dialogo sulle tecniche, sull’utilizzo delle materie prime e sulle nuove opportunità di crescita per il settore. In questo contesto, Conpait contribuirà con le esperienze dei propri maestri e con un patrimonio di ricette che racconta la varietà delle tradizioni regionali. La presenza della Torta Aspromonte al Bergamotto di Reggio Calabria assume anche un particolare significato per il territorio reggino, che attraverso una delle sue produzioni più caratteristiche potrà trovare visibilità in una manifestazione internazionale dedicata alle eccellenze artigianali. Un’opportunità di promozione per la Calabria e per la pasticceria italiana, nel segno della collaborazione tra professionisti e della valorizzazione delle identità gastronomiche locali.