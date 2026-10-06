Igea Virtus-Reggina, dove vedere la partita in diretta: chi trasmetterà la live streaming del match

Igea Virtus-Reggina, dieci giorni dopo. Al Granillo, in campionato, fu 2-0 amaranto per via delle reti di Toscano e Alma. Ora, è tempo di Coppa Italia Serie D, Trentaduesimi di finale. Gli amaranto non vogliono snobbarla, a differenza delle precedenti stagioni, e lo dimostra il 7-0 al PraiaTortora, turno precedente. Lo dimostra, anche, il fatto che mister Marchionni l’abbia già vinta, a Ravenna; una vittoria, tra l’altro, fondamentale ai fini del successivo ripescaggio in Serie C. Ma questa è un’altra storia. Ora si affrontano due delle squadre più attrezzate del girone: l’Igea Virtus viene dal pari contro la Nissa, successiva alla sconfitta del Granillo; la Reggina arriva dallo stop a Capaci contro il Trapani, primo stagionale dopo cinque vittorie di fila (sei se si considera la Coppa).

Dove si potrà vedere la partita? A trasmettere il match in diretta, gratuitamente, sarà come sempre Reggio Tv, che detiene i diritti per le gare in trasferta, sia di campionato che di Coppa Italia.

Igea Virtus-Reggina, la diretta live testuale su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti

Come sempre, per chi non potrà guardare la partita in streaming, ma vuole comunque rimanere aggiornato sulla sfida, sarà possibile assistere alla diretta live testuale su StrettoWeb. Consueto racconto del match in diretta: formazioni ufficiali, cronaca minuto per minuto, aggiornamenti in tempo reale su azioni, occasioni, gol ed episodi principali. Al termine della partita, le pagelle della Reggina, le dichiarazioni del post partita e i risultati di giornata.