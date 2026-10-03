Idonei in Calabria, Avanti PSI: “non basta una proroga, serve una legge giusta e innovativa”

Avanti PSI torna sul tema degli idonei calabresi e chiede che il percorso legislativo in corso non si limiti a una semplice proroga, ma porti alla definizione di una norma più ampia, capace di recepire le istanze avanzate dai diversi comitati. A intervenire è Luigi Incarnato, segretario regionale e presidente nazionale di Avanti PSI, che ribadisce il sostegno all’iniziativa della Lega promossa dagli onorevoli Loizzo e Bevilacqua e manifesta soddisfazione per l’accordo che, secondo quanto riferito nella nota, si starebbe delineando. Il punto centrale, per Incarnato, è però andare oltre una soluzione temporanea e costruire una legge che affronti in maniera organica la questione, valorizzando anche strumenti come l’interpello mirato per omogeneità e il ripristino dell’articolo 4 sulla legge 150.

“Avanti PSI è dal primo giorno schierato in difesa degli idonei calabresi. Abbiamo appoggiato l’iniziativa della Lega, promossa dagli onorevoli Loizzo e Bevilacqua, senza nessun dubbio. Siamo soddisfatti che si stia trovando un accordo ma non basta una semplice proroga. Riteniamo condivisibile ciò che afferma Loizzo quando parla di interpello mirato per omogeneità e quando richiama alla necessità di reintrodurre l’articolo 4 sulla legge 150.

L’appello di Incarnato: “La legge non guardi solo ai regionali”

Nel suo intervento, il segretario regionale di Avanti PSI rivolge anche un appello diretto ai compagni Bruno e Ranoccio, chiedendo che il confronto porti a una norma considerata equa e non limitata esclusivamente agli idonei regionali. L’obiettivo indicato è quello di arrivare a un provvedimento che abbia un impianto più generale e che possa rappresentare, secondo la posizione espressa dal partito, un modello capace di andare oltre il solo contesto calabrese.

“In questo senso rivolgiamo un appello ai compagni Bruno e Ranoccio affinché si partorisca una legge giusta che non guardi solo ai regionali. È interesse di tutti portare a casa una legge realmente riformista e innovativa e non un semplice spot. Non possiamo non recuperare le istanze sociali dei vari comitati che sono sintetizzabili e possono produrre una norma interessante anche sul piano nazionale”.